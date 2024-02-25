Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen 30 dağcıdan sadece 2'si zirveye çıkabildi Bursalı ve Ankaralı 2 dağcı, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarihinde daha önce hiç denenmemiş bir yürüyüş gerçekleştirip, adeta ezber bozdu. 30 kişilik dağcı ekibinde 28'i 4 bin 200 metreden geri dönerken, sadece 2 dağcı 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye ulaşmayı başardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı kış tırmanışı, Bursalı ve Ankaralı iki dağcının dikkat çekici başarılarıyla anıldı.

Karı eritip içtiler, 5.137 metrelik zirveye çıktılar

30 kişilik dağcı grubundan 28'i, 4.200 metre yüksekliğe ulaşmayı başarırken, Bursalı ve Ankaralı iki dağcı, daha önce hiç denenmemiş bir başarıya imza attı. Bir günde 3.000 metre yükseklik kazanarak 4.200 metreden 5.137 metrelik zirveye ulaştılar.

Zirve yolculuğunda, karı eritip içerek susuzluklarını gideren bu iki dağcının zorlu anları, kameralara yansıdı.

30 kişi gittiler, 2 kişi zirveyi görebildi

10'u kadın toplamda 30 dağcının katıldığı etkinlik için, ekipler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir otelde bir araya geldi. Teknik Direktör Şahap Eryılmaz liderliğinde, 2.200 rakımlı çevirme mezrasından yola çıkıldı.

Geceyi 3.000 rakımlı kamp alanında geçiren dağcılar, bir sonraki gün Ağrı Dağı'nın zirvesi olan 5.137 metreye ulaşmayı hedefledi. Gece yarısı 02.00'de başlayan yürüyüş, sabah 10.00'da 4.200 metreye ulaştı.

Ancak, teknik direktör ve ekibinin kış koşullarını değerlendirmesi sonucunda, zamanın geçtiği ve risklerin arttığı belirlendiğinden, ekip geri dönme kararı aldı.

3 dağcı yürüyüşe devam etti, zirveye 2'si ulaştı

Teknik ekibin geri dönme kararına rağmen Bursa Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı Ömer Faruk Kaya ile birlikte 2 dağcı yürüyüşe devam etmek istediklerini bildirdi. İzin verilmesinin ardından 3 dağcı 4 bin 200 metreden yürüyüşe devam etti ancak dağcılardan biri 4 bin 300 metreye geldiğinde geri döndü. Bursalı ve Ankaralı iki dağcı bu metreden sonda zirve yürüyüşüne ikisi birlikte devam etti. Yolda suları tükenen usta dağcılar yanlarında taşıdıkları kamp tüpleriyle erittikleri kar sularını içerek susuzluklarını giderdi. Soğuk hava ve rüzgara rağmen iki dağcı 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşıp birlikte fotoğraf çektirdi.

"Denedik gördük, gidilebiliyormuş"

Bursa Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı Ömer Faruk Kaya,şunları söyledi:

Başta 3 kişiydik ancak bir arkadaş 4 bin 300 metreden geri döndü. Biz iki arkadaş Ankara'dan bir dağcı arkadaş Nesrin hanım ile birlikte yolumuza devam ettik. 5 bin 137 metreye vardığımızda akşam 17.35'ti. Gün batımını izledik. Çok yüksek rüzgar yoktu. Soğuk rüzgar vardı. Orada birkaç fotoğraf çektikten sonra tekrar geriye döndük. 4 bin 200 kampında tüplerde kar kaynatarak su elde ettik ve onları içtik. TDF daha önce 3 binden 5 bin 137'ye tırmanış denemedi ama bu imkanlar sporculara verilmeli. Hem kendi kapasitemizi hem de bunun yapılabilirliğini görmek gerekiyor. İnsan denemediği şeyler hakkında bilgi sahibi olamıyor maalesef. Gidilebiliyor muymuş? Evet gidiliyormuş. Denedik gördük.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)