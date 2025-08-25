AJet, uçuş ve yolcu sayısında rekor tazeledi

AJet bir rekor daha kırdı.

31 Mart 2024'te yaptığı ilk uçuştan bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşan AJet, 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferle 88 bin 462 yolcuyu taşıdı.

Konuya ilişkin açıklama, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan geldi.

"503 SEFERİMİZLE 88 BİN 462 MİSAFİRİMİZİ TAŞIDIK"

Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin bir rekora imza attığını belirterek, "Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık.

31 MART 2024'TEN SONRA EN YÜKSEK SONUÇ

31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi." ifadelerini kullandı.

Gençleşen filolarının, genişleyen uçuş ağlarının ve dinamik operasyon kabiliyetlerinin kendilerini daha büyük hedeflere taşıyacağını kaydeden Sarp, rekorda emeği geçen AJet ailesine ve paydaşlarına teşekkür etti.