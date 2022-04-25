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    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi

    Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklenirken fotoğrafçıları da kendine çekmeye başladı.
    • 25.04.2022 - 03:47
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    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi

    Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

    Fotoğraf yarışması düzenlendi

    Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Ada'da, ortaya çıkan güzelliğin tanıtılması amacıyla Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu" yarışması düzenlendi.

    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi - VİDEO

    Çiçek vermiş ağaçlar, kilise ve göl mavisi

    Yarışmaya katılarak güzelliği görüntülemek için Ada'ya giden fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının ve Akdamar Kilisesi'nin Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasını fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştı.

    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi #1

    En güzel kareleri çekmek için yarıştılar

    Yarışmaya katılan Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de 3 gün sürecek etkinlik kapsamında Ada'ya giderek, en güzel fotoğrafları çekebilmek için çaba gösterdi.

    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi #2

    "Herkese görmeyi tavsiye ediyorum"

    Sınıf öğretmeni Esra Kartal, derneğe üye olan arkadaşlarıyla Ada'ya gelip karşılaştıkları güzellikleri görüntülemeye çalıştıklarını söyledi.

    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi #3

    Aralarında daha önce Ada'yı görmeyenlerin de olduğunu anlatan Kartal, "Buraya yaklaşık 30 kişiyle geldik. Eşsiz bir manzara karşıladı bizi. Herkes hayran kalıyor buraya. Çiçek açan ağaçlarla farklı güzelliğe bürünen Ada'yı görmeyi herkese tavsiye ediyorum." dedi.

    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi #4

    Akdamar Adası bahar çiçekleriyle renklendi #5


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