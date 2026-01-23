Aladağlar’ın karla kaplı eteklerinde doğa sporcuları sınırları zorluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aladağlar, 3 bin 700 metreyi aşan zirveleri ve karla kaplı etekleriyle kış aylarında da doğa tutkunlarının rotasında. Bölgede trekking, dağ bisikleti, off-road, kamp ve fotoğraf safari gibi birçok etkinlik yapılıyor.

DAĞCILARDAN PERFORMANS VE DOĞA KEYFİ

Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Niğde sınırındaki Emli Vadisi’nde zorlu parkurlarda ilerleyip kamp yaptı. Sporcular, karla kaplı yolları aşarken hem dayanıklılıklarını test etti hem de doğanın içinde vakit geçirdi.

"BURASI HER MEVSİM GÜZELLİKLERLE DOLU"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin, Aladağlar’ın dağcılar için en çok ziyaret edilen bölgelerden biri olduğunu belirtti. Şahin, “Aladağlar her mevsim güzel, sürekli buralardayız ve burada olmaktan keyif alıyoruz.” dedi.

FOTOĞRAF VE MANZARA TUTKUSU

Kulüp üyesi İnci Akalper, “Şahane manzaralar vardı. Burada iki mevsim yaşadık ve çok güzel fotoğraf kareleri çektik” ifadelerini kullandı. Dağcı Mustafa Gökdeli ise kış yürüyüşlerinin doğanın tüm güzelliklerini görme şansı sunduğunu vurguladı.

ALADAĞLAR YERLİ VE YABANCILARIN ROTASI

Rehber Mehmet Şenol, bölgenin yerli ve yabancı birçok ziyaretçi tarafından tercih edildiğini dile getirerek, Aladağlar’ın doğal güzellikleriyle dağcılara eşsiz deneyimler sunduğunu söyledi.