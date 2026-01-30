Tokat’ta Kurt Gölü kış manzarasıyla büyüledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Kurt Gölü, kış mevsimiyle birlikte bambaşka bir güzelliğe bürünerek doğaseverleri kendine hayran bıraktı. Buz tutan göl yüzeyi ve karla kaplanan çevresi, görsel bir şölen oluşturdu.

YAZIN MESİRE ALANI, KIŞIN DOĞA TABLOSU

Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören beldesi yakınlarında yer alan ve yaz aylarında mesire alanı olarak yoğun ilgi gören Kurt Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Karla kaplanan göl yüzeyi, etrafını saran yeşil çam ormanlarıyla eşsiz bir manzara ortaya çıkardı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kışın tüm ihtişamını yansıtan Kurt Gölü’nün beyaz örtüyle kaplanan görüntüleri, drone ile havadan kaydedildi. Doğayla iç içe oluşan bu manzaralar, izleyenleri adeta mest etti.