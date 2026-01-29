Palandöken kar kalınlığı ile listenin zirvesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı güncel verilere göre, özellikle sömestri tatili döneminde yoğun ilgi gören kayak merkezlerinde kar kalınlıkları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 232 santimetreyle ülke genelinde en yüksek kar kalınlığının ölçüldüğü merkez oldu.

İLK ÜÇTE DOĞU ANADOLU AĞIRLIĞI

Kar kalınlığında Palandöken’i, 192 santimetreyle Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi takip ederken, Hakkari Kayak Merkezi 184 santimetrelik ölçümle üçüncü sırada yer aldı. Doğu Anadolu’daki kayak merkezlerinin bu yıl yoğun kar yağışıyla öne çıktığı görüldü.

DİĞER MERKEZLERDE DE KAR SEVİYESİ YÜKSEK

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle sıralandı:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 180 santimetre, Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi 163 santimetre, Hakkari Yüksekova 140 santimetre, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası ile Giresun Dereli Kümbet Kayak Merkezi 139’ar santimetre, Van Bahçesaray Karabet Tepesi 137 santimetre, Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi 136 santimetre, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi 132 santimetre ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 130 santimetre.

Listenin devamında Karabük Keltepe Kayak Merkezi 120 santimetre, Hakkari Durankaya Beldesi 118 santimetre, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 113 santimetre, Rize İkizdere Cimil bölgesi 109 santimetre, Sivas Yıldızeli Alaca Köyü 107 santimetre ve Kayseri Erciyes Kayak Merkezi 105 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, kar kalınlıklarının kayak sezonu açısından elverişli olduğunu belirtirken, tatilcilerin hava ve pist koşullarını takip ederek merkezlere gelmeleri konusunda uyarıda bulundu.