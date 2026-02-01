Kastamonu’da karların eriyişiyle oluşan 'Kar Şelalesi' büyülüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şenpazar–Kastamonu kara yolu üzerinde, Sıra köyü Valay mevkisinde bulunan kayalık alandan süzülen su, yaklaşık 12 metrelik yükseklikten düşerek etkileyici görüntüler oluşturuyor. Karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan şelale, her yıl belirli bir dönem akıyor.

BAHAR GELİNCE KURUYOR

Genellikle kış aylarında yoğun kar yağışının ardından oluşan “kar şelalesi”, bahar aylarının sonlarına doğru suyun azalmasıyla birlikte akışını kaybediyor. Yaz aylarında ise tamamen kuruyan şelale, kısa ömürlü yapısıyla doğaseverler için ayrı bir değer taşıyor.

FOTOĞRAFLAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK AN

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Kastamonu’nun doğal zenginlikleriyle öne çıktığını belirterek, kar şelalesinin bu güzelliklerden biri olduğunu söyledi. Keleş, “Yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte şelale çok etkileyici bir şekilde akıyor. Yaz aylarında tamamen kesiliyor. Biz de bu anı kaçırmamak için havaların biraz ısındığı dönemlerde gelip çekim yaptık.” dedi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİNDE YENİ ŞELALELER

Kar şelalelerinin doğaya ayrı bir renk kattığını vurgulayan Keleş, dron çekimlerinde bölgede başka küçük şelalelerin de görülebildiğini ifade ederek, “Yaklaşık 12 metrelik bir yükseklikten dökülen suyun, yukarı kesimlerde de benzer oluşumlar meydana getirdiğini görüyoruz.” diye konuştu.

KÖY SAKİNLERİNİN DE UĞRAK NOKTASI

Sıra köyü sakinlerinden Şeref Güler ise şelalenin köy girişinde yer aldığını belirterek, “Kış aylarında kar yağışı bol olduğunda akıyor, nisan ve mayıs aylarında ise kuruyor. Doğaseverler ve yoldan geçenler durup fotoğraf çekiyor.” ifadelerini kullandı.