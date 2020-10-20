Alanya’da tatil sezonu devam ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu plajlarda alarak denizin tadını doyasıya çıkardı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 63 ölçüldüğü Alanya'da, yerli ve yabancı turist soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.

Tatilciler mavi sularda doyasıya eğlenirken, bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlendi.

Günü birlik tekne turlarına çıkan ve teleferiğe binen turistler ise Alanya’nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Alanya’ya tatile gelerek Damlataş Plajı'nda deniz keyfi yapan Rus uyruklu Kseniia Sukhanova, burayı çok sevdiğini söyledi.

"BURASI ÇOK GÜZEL, ÇOK TEMİZ"

Sukhanova, “Türkiye’ye birkaç kez, Alanya’ya ilk kez tatile geldim. Burası çok güzel, çok temiz. Alanya’nın en çok da plajlarını seviyorum.” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın yarın etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.

































