Alman turistlerin tercihi belli oldu! Listede Türkiye'den 3 şehir var Alman turistlerin 2023 yılında en çok ziyaret ettiği ülkeler belli oldu. Yayınlanan listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı.

ensonhaber.com

Türkiye, 2023 turizmine damgasını vurdu.

Birbirinden güzel mavi bayraklı plajları ve köklü tarihi Türkiye'yi bölgede cazibe merkezi haline getirdi.

Özellikle yaz tatillerinin vazgeçilmezi olan Türkiye, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırladı.

İlk sırada Ruslar, ikinci sırada Almanlar var

2023 yılında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasına göre Rusya yüzde 23,02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 ziyaretçiyle birinci, Almanya yüzde 8,73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 ile üçüncü oldu.

Almanların en popüler üç uçuş noktası Türkiye'de

Bir uçuş arama sitesinin açıkladığı verilere göre, Almanların en çok tercih ettiği tatil destinasyonunun üçü Türkiye'de yer alıyor.

Listenin zirvesinde İspanya'nın Palma de Mallorca bölgesi yer alırken, ikisi sırada İstanbul, üçüncü sırada ise Antalya yer alıyor. Yayınlanan raporda İzmir de yedinci sırada konumlandı.

İşte Almanların 2023 yılında en çok ziyaret ettiği 10 destinasyonu:

1- Palma de Mallorca

2- İstanbul

3- Antalya

4- Bangkok

5- Barselona

6- Londra

7- New York City

8- İzmir

9- Malaga

10- Lizbon