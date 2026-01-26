Altınbeşik Mağarası’na giden yürüyüş yoluna çelik kafes güvencesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük su altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası’na giden yürüyüş yolunda güvenlik önlemleri artırılıyor. Doğal oluşumların arasından geçen ve mağara girişine kadar uzanan yolun 200 metrelik kısmı, olası taş ve kaya düşmelerine karşı çelik kafesle koruma altına alınacak.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İbradı ilçe merkezine 9, Ürünlü Mahallesi’ne ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan mağara, adını içerisinde yer alan sarı tonlu, beşik şeklindeki doğal kemerlerden alıyor. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yer altı gölü üzerinden botlarla girilebilen üç katlı mağara; turkuaz renkli suyu, sarkıtları, dikitleri ve travertenleriyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğa sahip mağara, özellikle yaz aylarında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, İbradı Belediyesinin profesyonel ekipleri eşliğinde mağarayı botlarla gezme imkânı buluyor.

BAKANLIK VE YEREL YÖNETİMLER İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Yürüyüş yolunda zaman zaman yaşanan taş ve kaya düşme riskleri nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve İbradı Belediyesi ortak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje ile yürüyüş yolunun riskli bölümüne çelik kafes kurulması kararlaştırıldı.

"TURİZM SEZONUNA YETİŞTİRECEĞİZ"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Altınbeşik Mağarası’nın her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Mağaranın özellikle ilkbahar aylarında su seviyesinin yükselmesiyle yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Şahin, güvenlik risklerinin önüne geçmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Şahin, çelik kafes sayesinde ziyaretçilerin mağaraya güvenli şekilde ulaşacağını vurgulayarak, ihale sürecinin tamamlandığını, kısa sürede inşaata başlanacağını ve çalışmanın turizm sezonu öncesinde tamamlanacağını kaydetti.