Sertavul Yaylası karla beyaza büründü

- Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Yaylası, yoğun kar yağışı sonrası tamamen beyaza büründü.
- Yayla çevresinde etkili olan soğuk hava kış şartlarını belirginleştirdi.
- Bölgedeki kar manzarası, drone ile havadan görüntülenerek kartpostal gibi kareler oluşturdu.
İç Anadolu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Sertavul Geçidi çevresinde yer alan yaylada, soğuk hava etkisini koruyor. Kar yağışının ardından bölgede kış şartları belirgin şekilde hissedilmeye başladı.
1650 RAKIMDA BEYAZ ÖRTÜ
Güneyi Mersin, kuzeyi Karaman sınırları içinde bulunan ve 1650 rakıma sahip Sertavul Yaylası, kar yağışı sonrası tamamen beyaza büründü. Yaylada bulunan çam ormanları, yollar ve evlerin çatıları karla kaplandı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Doğal güzellikleriyle bilinen Sertavul Yaylası’nda oluşan kış manzarası, drone'la havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kartpostallık görüntüler oluşturdu.