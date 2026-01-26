Erzurum’da dondurucu soğukta macera

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir araya gelen katılımcıların Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi kırsalına hareket etmesiyle başladı. Etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı.

KARLI DAĞLAR AŞILDI, DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Zaman zaman kara saplanan 4x4 araçlarla zorlu parkurları aşan macera tutkunları, dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için yanlarında getirdikleri yemleri doğaya bıraktı. Araçların kara battığı anlarda ise off-road araçları birbirine destek olarak ilerledi.

DONMUŞ GÖLETTE KAR RAFTİNGİ HEYECANI

Yemleme çalışmasının ardından grup, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Söğütlü Göleti’ne geçti. Katılımcılar burada botlarla kayarak “kar raftingi” yaptı. Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi de katılırken, gölet üzerinde macera dolu anlar yaşandı. Kar raftingi yapan katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"ERZURUM'DA HER TÜRLÜ KIŞ SPORU YAPILABİLİYOR"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, yemleme çalışmasının her yıl düzenlendiğini belirterek, Erzurum’un sadece kayakla değil, farklı kış sporlarıyla da öne çıktığını söyledi. Çiftçi, amaçlarının kentin tanıtımına katkı sunmak ve doğada keyifli bir gün geçirmek olduğunu ifade etti.

"HADİ GEL, ERZURUM'A GEL" ÇAĞRISI

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise donmuş gölet üzerinde yaklaşık 60 kilometre hızla kaydıklarını anlatarak, yerli ve yabancı turistleri bu tür etkinliklere davet etti. Toptaş, “Hadi gel, Erzurum’a gel” çağrısında bulundu.

Etkinlik, katılımcıların donmuş gölet üzerinde Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.