İngiltere’den Vietnam’a uzanan yürüyüşte Samsun'a ulaştılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaklaşık 1,5 yıl önce İngiltere’den yola çıkan Sophie Tang (27) ve Luke Deakin (32), yürüyerek sürdürdükleri maceralarında Samsun’un Alaçam ilçesine geldi. İlçede bir süre konuk edilen gezginler, çeşitli temaslarda bulundu.

RESMİ ZİYARETLER

İngiliz gezginler, Kaymakamlık proje koordinatörü Gülşah Pekcan ile görüşürken, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir’i de ziyaret etti. Misafirler, Alaçam Belediyesi’ne ait Geyikkoşan Evleri’nde ağırlandı.

"YÜRÜMEYİ VE MACERAYI SEVİYORUZ"

Sophie Tang, seyahat ve keşfetmeye duydukları ilgi nedeniyle Vietnam’a yürüyerek gitmeye karar verdiklerini söyledi. Yolculuklarını sosyal medya üzerinden paylaştıklarını belirten Tang, bu sayede gelir elde ederek seyahatlerini sürdürdüklerini ifade etti. Tang, yaklaşık 1,5 yıl içinde Vietnam’a ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

MİSAFİRPERVERLİKTEN ETKİLENDİLER

Luke Deakin ise Alaçam’da karşılaştıkları ilgi ve misafirperverlikten memnun kaldıklarını vurgulayarak, ilçede jandarma ve vatandaşlarla tanıştıklarını, doğal güzellikleri görme fırsatı bulduklarını söyledi. Deakin, Alaçam’da insanların son derece dost canlısı olduğunu belirtti.

"ALAÇAM'I DÜNYAYA ANLATACAKLAR"

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de gezginleri ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Alaçam’ın doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi. Özdemir, gezginlere yolculuklarında başarı diledi.