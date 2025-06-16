Antalya'da doğa tutkunlarının yeni gözdesi Köprülü Kanyon

AA & Ensonhaber

Antalya, yalnızca masmavi denizi, altın sarısı kumsalları ve zengin tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda doğayla iç içe deneyimler sunan alternatif tatil seçenekleriyle de öne çıkıyor. Özellikle doğa sporlarına ilgi duyan ziyaretçiler, kentin farklı bölgelerinde unutulmaz anılar biriktirme fırsatı buluyor.

Bu alternatiflerin başında ise Manavgat’ın Beşkonak Mahallesi’nde yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı geliyor. İçinden geçen Köprüçay Nehri sayesinde adrenalin severler için vazgeçilmez bir merkez haline gelen bölge, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Dünyanın önde gelen rafting destinasyonları arasında gösterilen Köprüçay, her geçen sezon daha da popüler hale geliyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE 14 KİLOMETRELİK SERÜVEN

Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye ulaşan turistler, profesyonel rehberler eşliğinde parkur hakkında bilgilendiriliyor. Gerekli ekipmanlarını kuşandıktan sonra bot ya da kanolarına binen katılımcılar, yaklaşık 14 kilometrelik parkurda doğayla iç içe bir serüvene atılıyor.

Rafting süresince yaklaşık dört saat boyunca suyla dans eden ziyaretçiler, verilen molalarda serin sulara girerek dinlenme imkânı buluyor. Bu benzersiz deneyim, doğa ile baş başa kalmak isteyen herkese hitap ediyor.

Raftingin yanı sıra bölge; buggy, zipline, ATV ve cip safari gibi çeşitli doğa sporlarıyla da tatilcilere dolu dolu bir gün sunuyor. Çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere yapılan kısa geziler de bu deneyimi daha da zenginleştiriyor. Gün boyunca çekilen fotoğraf ve videolar ise bu anları ölümsüz kılıyor.

SEZONA HIZLI GİRİŞ

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, rafting sezonunun mart ayında başladığını ve kasım ayına kadar sürmesinin planlandığını belirtti. Sezonun beklentilerin üzerinde bir tempoyla başladığını söyleyen Tırnaksız, özellikle okulların kapanmasının ardından yoğunluğun daha da artacağını ifade etti.

"Temmuz ve ağustos aylarında hafta sonları günlük 8 ila 10 bin, hafta içi ise 5-6 bin turistin gelmesini bekliyoruz" diyen Tırnaksız, sezonu rekor sayılarla kapatmayı hedeflediklerini aktardı. Rafting turlarına özellikle Rus, İngiliz, İranlı, Arap turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

"TEHLİKESİZ VE HERKESE UYGUN BİR PARKUR"

Köprüçay’ın, dünya genelinde en güvenli rafting parkurlarından biri olarak ikinci sırada yer aldığını dile getiren Tırnaksız, “Burada 7’den 70’e herkes rahatlıkla rafting yapabiliyor. Zorluk seviyesi son derece düşük, suyumuz ise hem berrak hem de son derece temiz. Güvenlik önlemlerimiz tam. Ayrıca zipline, buggy ve ATV gibi aktivitelerle bu deneyimi daha da çeşitlendirdik” diye konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Ailesiyle birlikte Köprülü Kanyon’u ziyaret eden Mustafa Sarıca, Antalya’ya yakınlığı nedeniyle bu bölgeyi tercih ettiklerini belirterek, “Sabah buggy turuyla başladık, ardından rafting yaptık. Mola sırasında tekrar buggy’ye bindik. Doğayla iç içe, bol eğlenceli bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Ziyaretçilerden Orhan Tüzen de bölgenin doğasına ve hijyenik koşullarına hayran kaldığını dile getirerek, “Havası da, suyu da harika. Ailece gelip keyifli vakit geçirilecek bir yer. Hatta henüz bir yaşını doldurmamış bebeğimizle birlikte rafting yaptık. Son derece güvenli ve eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.