Boraboy Gölü kışa teslim: Göl yüzeyi tamamen buz tuttu

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda, son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, parkı beyaz örtüyle kapladı.

SOĞUK HAVA, GÖLÜ DONDURDU

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte Boraboy Gölü’nün yüzeyi tamamen buz tuttu. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, göl çevresinde kış manzaraları dikkat çekti.

YETKİLİLERDEN UYARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, buzla kaplanan göl yüzeyine çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, olası tehlikelere karşı ziyaretçilerin güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.