Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde mart karı keyfi Artvin Atabarı Kayak Merkezi, mart ayında yağan karla birlikte yine kayak severlerin ilgi odağı oldu

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İHA

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olarak kayak severleri ağırlamaya devam ediyor.

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan bu kayak merkezi, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığını 1 metreye ulaştırmış durumda.

Atabarı Kayak Merkezi, 2009 yılından bu yana Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte.

Pistlerdeki karın kayağa elverişli hale getirilmesiyle birlikte, kayak severlere hizmet sunulmakta.

Zorluk derecesine göre 3 kayak pisti var

Merkezde toplamda zorluk derecesine göre düzenlenmiş 3 pist bulunmakta ve bu pistler toplamda 1300 metre uzunluğunda.

Ayrıca, merkezde telesiyej ve teleski gibi iki mekanik tesis bulunmakta.

Kayak yapmayı bilenler kayak takımları ile pistlerde keyifli zaman geçirirken, kayak yapmayı bilmeyenler içinse kızakla kayma seçeneği sunuluyor.

Bölgenin coğrafi konumu nedeniyle kayak sezonunun, nisan ayının son haftalarına kadar devam etmesi beklenmektedir. Bu durum, bölgeyi ziyaret edenler için uzun bir süre boyunca kayak keyfi yapma imkanı sağlamaktadır.

2,5 yaşında kuzenler kayak öğreniyor

Her yaştan kayak severi ağırlayan Atabarı Kayak Merkezi, küçük yaştaki çocukların kayak öğrenmesine de imkân sunuyor.

Pera Yaren Ayık ve Uygar Adem Yılmaz kuzenler 2,5 yaşında kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini çıkardı. Uygar Adem Yılmaz’ın annesi İrem Yılmaz (32) şunları söyledi:

Ben de 13- 14 yaşlarında Fikri Özkan Hocamız eşliğinde kayak yapmayı öğrenmiştim. Şimdi sıra 2,5 yaşında olan oğlum ve yeğenimde. Bu spora daha erken yaşta başlarlarsa her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Her hafta sonu onları kaydırıyoruz. İlk başta biraz korktular ama daha sonra alıştıklarında keyif almaya başladılar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)