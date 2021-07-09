Avrupa Seyahatleri Yeniden Başlıyor

Yaklaşık 18 aydır seyahat kısıtlaması olan Avrupa ülkelerine seyahatler pandemi öncesi döneme dönmeye başladı.

Türk vatandaşlarının Schengen bölgesi ülkelere yapacakları turistik ziyaretler için vize başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Uzun süredir gündemde olan ‘Dijital Aşı Sertifikası’ kısa süre önce AB Parlamentosu’nda kabul edilmişti.

Peki şu an için hangi ülkelere seyahat engeli kalktı?

Bulgaristan, İspanya, Macaristan ve Yunanistan vize başvurularını şimdilik aşı olmuş olma koşulu ile kabul ediyor.

Almanya, Avusturya, Estonya, Fransa, Hollanda ve Malta'ya ise turistik seyahatlerde Covid engeli kalmadı…

Covid 19 Pandemisiyle birlikte tüm dünyada uluslararası seyahate yönelik kısıtlamalar yerini, yeni normallere bırakmaya devam ediyor. Fakat, Schengen Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde ülkeden ülkeye değişebilen şartlar kafa karıştırabiliyor.

Türkiye'nin yeni online uçak bileti satış uygulaması ucuzucuyorum.com yetkilisi Tuğba Helvacıkara'nın ajansımıza bu konuyla ilgili yolcuları ilgilendiren bir açıklama yaparak şöyle dedi; “AB vatandaşı olmayıp vize ile seyahat eden vatandaşlarımız, AB sınırları içerisinde bir ülkeye giriş yaptıktan sonra başka bir AB ülkesine geçecek olursa, geçeceği ülkenin kuralları geçerli olacaktır” uyarısı yaptı.

Bilet Fiyatları Arttı mı?

Helvacıkara, özellikle Almanya vize başvurularının alınmaya başladığı 21 Haziran tarihinden bu yana Avrupa ülkelerine düzenlenen uçak seferleri için bilet fiyatlarının gözle görülür seviyede arttığını belirterek, geçtiğimiz ay, Almanya, İsviçre, Hollanda gibi ülkelere 390 TL'den çok rahat uçak bileti bulunabilirken, bugün ise 390 TL'lik Avrupa Biletlerinin, neredeyse yalnız 2022 kalkışlı seferlere bulunabildiğini söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde vizesini sorunsuz alıp, seyahat edenler sıklaştıkça uçak biletlerine olan talep de artacak bu da uçak bileti fiyatlarını yukarı yönde baskılayacak" dedi.

Havayolu sektöründe son durum ne?

Helvacıkara şöyle devam etti : Havayolu sektörü yaklaşık iki yıldır ağır bir sınav verdi. İnsanlar seyahat özgürlüğünden zorunlu olarak kısıtlandı. Son birbuçuk yılda Türkiye'de sonuncusu 17 gün tam kapanma ile son bulan 50'nin üzerinde eve kapanma ve şehirlerarası seyahat yasağı uygulandı. Bu da normalde seyahat etmeyen kitleyi bile bunalttı. Bizim öngörümüz şudur ki Avrupa'ya ilk gidip gelen öncüler döndükçe seyahatler hızlanacaktır. Biz bunu 3'er aylık iki ve 6 aylık bir periyot olarak hesaplıyoruz. İlk 3 ayda bekleyen ve tedirgin grup, seyahatlerini sorunsuz geçiren ve geri dönenleri gördükçe seyahat etme ve uçağa binme noktasında eskiye dönmeye başlayacaktır. Ekim ayında Tayland'ın da sınırı resmen açması ikinci 3 aylık periyodu iyice hızlandıracak ve 2022 Ocak itibarıyla bu hızlanma sonlanarak yerini havalanmaya bırakacaktır. Yani bir bakıma uçağın pistbaşı dönemi bugünden Ekim ayına kadar, pist başında gaz verdiği andan tekerlek kesene kadar olan dönem ise Ocak ayının sonuna kadardır. 2022 Sömestr'e denk gelecek olan Ocak ayı sonu ile birlikte havayolu sektörünün tekerlek kesen uçak misali artık uçuşa geçeceğini, önemli olan tek şeyin kule kalkış izni verene yani Ocak sonuma kadar hem sektör hem diğer yetkililerin uçuşa iyi hazırlanmaları olacağını söyledi.

Ucuz Uçak Bileti İçin Ne Yapmak Lazım?

Bilet fiyatlarının hızla artacağının belli olduğunu hatırlatan Helvacıkara, seyahatiniz kesin olsun ya da olmasın eğer seyahat edebilirim düşünceniz varsa bilrtinizi şu an almak zorundasınız. Çünkü şu an 390 TL olan tek yön bir biletin fiyatı Ağustos sonunda çok rahat şekilde 125 euro yani 1250 TL seviyesini görebilir. Bu da biletinize 3 kat fazla ödeyeceğiniz anlamına gelir. Oysa bugün 390 TL ödeyerek alacağını bileti kullanmasanı dahi cezalardan sonra muhtemelen yaklaşık 70-100 TL arası geri alacağınız tutarla zararınız en fazla 300 TL olacak fakat seyahat etmeye kesin karar verdiğiniz anda bilet fiyatları 1.000 TL seviyesini geçerse bugünlüne göre yaklaşık 900 TL fazla ödemiş olacaksınız.

AB seyahatlerinde Pandemi ve PCR Testi engeli kalktı

Almanya, Avusturya, Estonya, Fransa, Hollanda ve Malta ülkeleri için turistik vize başvurularının başladığını hatırlatarak devam eden ucuzucuyorum.com yetkilisi Helvacıkara çift Biontech aşısı olanların başka hiçbir ek belge ya da şart olmadan bu ülkelere C tipi vize başvurusu yaparak seyahat edebileceklerini belirtti.

Aşının ilk dozunu almış olanların ise 2. dozu alacağı tarihe göre vize başvurusu planlayabileceklerini de vurgulayan Helvacıkara, "Böylelikle turistik seyahatlerde ek bir külfet getiren PCR testi mecburiyetinin ortadan kalktığını, ayrıca PCR testi negatif olmuş olsa bile gittiği ülkede pozitif çıkarsa endişesi yaşayan büyük bir kesimin gönül rahatlığıyla seyahatlerini planlayabilir" dedi.

Açıklamasına, uçak bileti alacak olanlar şimdi alsın vurgusuyla son veren Helvacıkara sözlerini "Avrupa ülkeleri için uçak bileti fiyatları hala çok makul düzeylerde, bunun sebebi henüz tam normale dönülmüş olmaması, fakat yaz sonuna doğru şu an bilet alınabilen rakamlar hayal olacaktır" şeklinde noktalayarak "ucuzucuyorum.com olarak normale dönüşe hazır olduklarını ve kısa süre sonra bugüne kadar henüz uygulanmamış yeniliklerle tüketici karşısına çıkacaklarını" söyleyerek sözlerini noktaladı.