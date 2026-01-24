Balıklıgöl ve tarihi miras kar altında: Şanlıurfa beyaza büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'da iki gün önce başlayan ve dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, akşam saatlerine doğru zayıfladı. Yağışla birlikte kent merkezi ve tarihi alanlar tamamen beyaza büründü.

TARİHİ YAPILAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kar yağışının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi başta olmak üzere Şanlıurfa Kalesi, Kızılkoyun Nekropolü, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ile Arkeoloji Müzesi’nin çevresi dron ile görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar dikkat çekici görüntüler sundu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kar manzarasını fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.