Bartın'da 80 milyon yıllık lav sütunlarını 1 yılda 950 bin kişi ziyaret etti

DHA

Bartın’a 17 kilometre mesafede bulunan Güzelcehisar köyü, benzersiz lav sütunları ile doğa tutkunlarını cezbediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2011 yılında bölgedeki bu doğal oluşumları tabiat anıtı ilan etti ve 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı', Türkiye’nin 112. tabiat anıtı oldu. Dünyada yalnızca Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan bu lav sütunları, hem yatay hem de dikey uzanan yapılarıyla dikkat çekiyor. Diğer lav sütunlarından farklı olarak, burada sütunlar beşgen ve altıgen biçimlerde karşımıza çıkıyor.

80 milyon yıl önce meydana gelen bu doğa harikaları, 50-100 santimetre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olan sütunlardan oluşuyor. Doğayla iç içe olan bu benzersiz oluşumlar, yeşil orman örtüsüyle denizin birleştiği noktada hayranlık uyandırıyor.

TURİZM POTANSİYELİ ARTIYOR

8 yıl önce başlatılan ‘Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ sayesinde bölge, ziyaretçilere daha kolay erişim sağlamak amacıyla 800 metre uzunluğunda bir ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve iskelelerle donatıldı. Bu çalışmaların ardından, lav sütunlarına olan ilgi hızla artarak turizm hareketliliği sağlandı.

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Geçen yıl, Güzelcehisar lav sütunlarını yaklaşık 950 bin kişi ziyaret etti. 8 yıl içinde ise bu benzersiz doğal oluşumu 1,5 milyon kişi gezdi. Özellikle gelin ve damat çiftleri, burada fotoğraf çektirmek için sıkça geliyor. Ayrıca, 3 yıl önce Amasra’ya gelen kruvaziyer turistlerin ilgisini de çeken bölge, özellikle Rus turistler tarafından tercih ediliyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ankara’dan ailesiyle gelen Bekir Fentoğlu, bölgeden oldukça etkilendiğini belirterek, “Çok güzel bir yer, çok beğendik. Daha önce Amasra’ya gelmiştik ama burayı hiç görmemiştik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer gibi görünüyor. Burayı herkese tavsiye ederim. Doğası, denizi, kumsalı ve lav sütunları çok etkileyici,” dedi.