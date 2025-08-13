Bebek yürüteci kullanmak, ölmek yasak: Dünyanın en garip yasakları

Bu tuhaf yasaklar, ülkelerin kültürel değerlerini anlamak için ilginç örnekler sunuyor...

Her ülke, kendi tarihi, kültürel ve sosyal normlarına uygun yasalar çıkarır. Ancak bazı yasalar, akla gelen mantığın ötesinde sıra dışı kurallar içerir.

Bazıları sembolik anlam taşırken bazıları ciddi yaptırımlara sahiptir. Bu yasaklar, ülkelerin kültürünü ve sosyal yapısını anlamak için sıra dışı bir pencere sunar.

İşte günümüzde hala uygulanan ve çoğu zaman şaşkınlık yaratan tuhaf yasaklardan bazıları:

1. TAYLAND: 120'DEN FAZLA OYUN KARTI TAŞIMAK YASAK

Tayland’da 1935 yılında kabul edilen "Playing Cards Act" yasası 120’den fazla oyun kartı taşımayı yasaklamaktadır.

Bu yasa, kumarhanelerin yasa dışı faaliyetlerini engellemek amacı taşır ve ihlallerde 10 yıla kadar hapis cezası öngörülür.

2. FRANSA: ÖLMEK YASAK

Fransa’nın Sarpourenx kasabasında, 2008 yılında çıkarılan bir yasa kasaba sınırları içinde ölümü yasaklamıştır.

Bu sembolik yasa, mezarlık alanının tükenmesi nedeniyle cenazelerin başka yerlere yapılmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe girmiştir.

3. JAPONYA: AŞIRI KİLOLU OLMAK YASAK

Japonya’da, 40–74 yaş arasındaki bireylerin bel çevresi belirli bir ölçüyü aşmamalıdır.

Bu obezite ile mücadele ve sağlık harcamalarının azaltılması amacıyla uygulanmaktadır.

4. KANADA: BEBEK YÜRÜTECİ KULLANMAK YASAK

Kanada’da, 2004 yılından itibaren bebek yürüteçlerinin satışı ve kullanımı yasaktır. Yasa, bebeklerin güvenliği ve gelişimi üzerindeki olumsuz etkiler nedeniyle getirilmiştir.

5. İTALYA: VENEDİK'TE GÜVERCİNLERE YEM VERMEK YASAK

Venedik’te, 2008 yılında kabul edilen bir yasayla güvercinlere yem vermek yasaklanmıştır.

Bu yasa, güvercin popülasyonunun kontrol altına alınması ve tarihi alanların korunması amacı taşır.

6. İSVİÇRE: ÇIPLAK YÜRÜYÜŞ YAPMAK YASAK

İsviçre’de doğa yürüyüşleri sırasında çıplak yürümek yasaktır ve ihlallerde 100 dolara kadar para cezası uygulanabilir. Bu yasa, kamu ahlakını koruma amacı taşır.