Bolu-Seben yolu, sonbahar renkleriyle büyülüyor

Bolu-Seben yolu, sonbaharın renk cümbüşüyle araçlarıyla geçenleri adeta mest ediyor. Ormanlık alandaki ağaçların bazıları sarıya, bazıları turuncuya bürünürken, yol üzerinde oluşan renklerin birleşimi görsel bir şölen oluşturuyor. Seben yolu, Bolu’nun en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olmasının yanı sıra Gölcük Tabiat Parkı’na gitmek isteyenlerin de tercih ettiği bir rota olarak dikkat çekiyor.

HUZUR VE KEYİF VEREN BİR ATMOSFER

Güzergah üzerinde ailesiyle piknik yapan Batuhan Erşahin, "Sonbahar geldi, yapraklar sararmaya başladı. Biz bu anın keyfini sürüyoruz. Ailecek geldik, piknik yapıyoruz. Özellikle ormanın ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde insanın içine huzur ve keyif veren bir atmosfer oluşuyor" ifadelerini kullandı.