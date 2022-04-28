Bolu'da tatilcilerin konaklama fiyatı 500 liradan başlıyor

Bayram tatilinde doğa gezisi yapmak isteyenlerin tercih ettiği Bolu'da tatilcilerin gecelik konaklama fiyatları 500 liradan başlayarak, 5 bin liraya kadar çıkıyor

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle vatandaşlar bayram telaşına düştü.

Bayram tatilinde gezmek isteyenler, turizm cenneti Türkiye'nin çeşitli illerine gitmek üzere plan yaptı.

Bolu da doğal güzellikleriyle tatilcileri çeken kentlerden oldu.

Bungalov evlerde doluluk yüzde 80'e ulaştı

Tabiatın Kalbi olarak nitelendirilen kentte doğayla iç içe tatil geçirmek isteyen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı güzergahlarındaki otel ve bungalov evlerde doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı.





500 liradan 5 bin liraya kadar konaklama imkanı

Tatillerini Bolu’da geçirmek isteyen tatilciler, gecelik 500 ila 5 bin lira arasında konaklama imkanına sahip olacak.

Özellikle tabiat parkları içerisinde ve yakınında bulunan bungalov evlere olan yoğun ilgi kapasiteleri tamamen doldurmuş durumda.





“Güneyle kıyaslandığında çok avantajlı”

Gölcük Tabiat Parkı’na yolu üzerinde oteli bulunan ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Bayramda çok iyi olacağını düşünüyorum. Maskeyi çıkarttık. Normal sezona ilk defa giriyoruz. Bizim bölge olarak bayram rezervasyonlarımız en düşük yüzde 80’lerde. Ama bayramda yüzde yüz dolacak. Çünkü daha deniz sezonu açılmadı. Açılan yerlerin fiyatları oldukça yüksek. Bizim bölgemiz oldukça avantajlı. Bölgemizde 500 liraya da yer var. 5 bin liraya kadar gecelik yerlerimiz de var. Hizmetine göre, otelin sınıfına göre fiyatlar değişiyor. Ama güneyle kıyaslandığında çok avantajlı. Yol avantajı var. İstanbul ve Ankara’dan gelecek misafirler için oldukça avantajlı. Denizler de daha soğuk. Bizim bölgemiz bayramda yüzde yüz dolu olacak. Buraya doğa severler geliyor. Bolu’ya gelen misafirler Yedigöller, Abant, Gölcük için geliyor. Otelci arkadaşlarımız da bayramdan umutlu ve memnun” dedi.



