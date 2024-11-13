AA & Ensonhaber

Artvin'in Borçka ilçesinin merkezine 27 kilometre uzaklıkta, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında ve deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, doğanın iki mevsimini bir arada sunuyor. Bozulmamış doğal yapısı, yürüyüş yolları ve kamp alanları ile doğa severlerin yıl boyu ilgisini çeken bu bölge, adını aldığı Karagöl ile özdeşleşmiş. Geceleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle göl yüzeyi donarak bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor.

Yeşilin farklı tonlarının yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin zengin renkleriyle bezeli ormanlar, donmuş göl yüzeyi ve karla kaplanmış ağaçlar, ziyaretçilere adeta bir kış cenneti sunuyor. Tabiat parkına gelen yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarada yürüyüş yapıp, fotoğraflar çekerek doğanın huzurunu yaşıyor.

"HARİKA BİR DOĞA BENİ KARŞILADI"

Bursa'dan gelen Özlem Şahin, yaz aylarında gördüğü ve hayran kaldığı Karagöl'ün kış halinin de ayrı bir güzellik sunduğunu belirtti. Sonbahar renklerini görmek için gelmişken, bölgedeki kar ve donmuş gölü görünce şaşkına uğradığını dile getiren Şahin, "Harika bir manzara ile karşılaştım. Karagöl, kışın da yazın da eşsiz. Bu deneyimi yaşamış oldum." dedi.

Rize'den gelen Muhammet İzzet Kılıç, farklı şehirlerden arkadaşlarıyla Karadeniz'in eşsiz doğasını keşfetmek için Borçka Karagöl'e geldiklerini söyledi. Kılıç, karın doğaya çok yakıştığını ifade ederek, "Biz Karagöl'e gelirken yeşil bekliyorduk ama burası beyazla kaplanmış. Yeşil ve beyazın birleşimiyle bambaşka bir görüntü ortaya çıkmış." diye konuştu.

Elazığ'dan tatil için gelen Muhammet Akif Çetin ise gölün buzla kaplanmasının manzarayı çok güzelleştirdiğini belirtti. Çetin, "Göl tamamen buzla kaplanmış. Çevrede bir metreye kadar kar var. Ülkemin her köşesi güzel ama burası sanki bir başka güzel. Tüm renklerin birleşimi burada; kırmızı, yeşil, sarı, beyaz ve mavi." dedi.

Ankara'dan ailesiyle gelen Sinan Türker de karşılaştıkları doğaya hayran kaldıklarını dile getirdi.

"MANZARA, SONBAHARLA KIŞIN KUCAKLAŞMASI GİBİ"

Trabzon Fotoğraf Evi Derneği ve Trabzon Fotoğraf Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen bir geziyle Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na gelen Murathan Bayrak, bölgenin sonbaharda fotoğraf tutkunları için en popüler rotalarından biri olduğunu söyledi. Bayrak, tabiat parkının bu mevsimde karla kaplanmış ve gölün buz tutmuş halini beklemediklerini belirterek, "Burada karşılaştığımız manzara gerçekten şaşırtıcı. Sonbaharla kışın adeta kucaklaştığı bir görüntüyle karşılaştık. Bu da bizi çok mutlu etti. Harika fotoğraflar çektik." dedi.

Sonbahar fotoğrafları çekmek amacıyla Karagöl'e gelen Abdülkadir Emiroğlu ise yıllardır bu mevsimde doğanın renk cümbüşünü fotoğrafladığını ifade ederek,

İlk defa gölün donmuş halini ve karla kaplanmış görüntüsünü görüyorum. Bu da doğanın insanlara sunduğu bir başka güzellik. Biz de bu muazzam güzellikleri deneyimledik.

sözleriyle heyecanını paylaştı.

İstanbul'dan gelen Songül Demen ise ilk kez gördüğü Borçka Karagöl'de adeta büyülendiğini belirterek, doğanın sunduğu bu görsel şölenin etkisinden çıkamadığını söyledi.