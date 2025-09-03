Bu yollar ter döktürüyor: Dünyanın en tehlikeli 7 yolu

Tehlikeleriyle öne çıkan bu yollar, eşsiz manzaralar ve ciddi riskler içeriyor...

Dağ geçitleri, uçurum kenarları ve ani iklim değişimleri, bir yolun tehlikeli olmasına neden oluyor.

Turistler ve macera sürücüleri bu rotaları, eşsiz manzaraları ve adrenalini yaşamak için tercih ediyor.

Ancak bu güzergahlar aynı zamanda yüksek kaza riski ve ölümlü olaylar barındırıyor.

İşte tehlike barındıran 7 yol...

1. NORTH YUNGAS ROAD - BOLİVYA

La Paz ile Yungas’ı bağlayan yol, sarp uçurumları, dar kesitleri ve yoğun bulutlarla dikkat çekiyor.

Bazı bölümleri yalnızca 3 metre genişliğinde ve geçmişte yıllık yüzlerce ölüm raporu bulunuyor.

Yol günümüzde turistik bisiklet ve macera sürüşleri için kullanılıyor, ancak yüksek risk devam ediyor.

2. KARAKORAM HIGHWAY - PAKİSTAN / ÇİN SINIRI

Dünyanın en yüksek uluslararası karayollarından biri olan Karakoram Highway, yüksek irtifa, dar geçitler ve heyelan riskiyle öne çıkıyor.

Ağır vasıtalar ve yoğun tır trafiği sürüş güvenliğini zorlaştırıyor; deneyimli sürücüler için bile dikkatli olmayı gerektiriyor.

3. GUOLIANG TUNNEL ROAD - ÇİN

Dağın yamaçlarına oyulmuş tünel yolu, dar kesitleri ve gözetimsiz virajlarıyla tehlike oluşturuyor.

Yol, yerel halkın uzun yıllar süren emeğiyle kazıldığı için teknik açıdan zorluklar barındırıyor.

Taş düşmesi riski sürücülerin sürekli tetikte olmasını zorunlu kılıyor.

4. LEH- MANALI HIGHWAY/ ZOJİ LA PASS - HİNDİSTAN

Himalayalar’daki bu rota, yüksek irtifa, yoğun kar ve ani hava değişimleriyle sürücülere güçlük çıkarıyor.

Oksijen seviyesi düşüklüğü uzun turlarda yorgunluğu artırıyor.

Hem askeri hem sivil taşımacılığın yoğunluğu, acil durumlarda kurtarma süresini uzatıyor.

5. TRANSFAGARASAN/ TRANSALPINA - ROMANYA

Karpatlar’daki bu dağ yolları, keskin virajlar ve hızlı yükselen rakımla öne çıkıyor.

Kışın kapalı geçitler ve sis, sürücülerin dikkatini sürekli canlı tutmasını gerektiriyor.

Görselliği etkileyici olsa da, olumsuz hava koşullarında ölümcül olabiliyor.

6. TROLLSTIGEN - NORVEÇ

Dar ve keskin sarmal rampaları, dik yamaçları ve sık yağış alan yapısıyla Trollstigen, özellikle büyük araç sürücülerinin zorlandığı bir rota oluyor.

Sis ve ışık değişimleri, güvenlik riskini artırıyor.

7. SKIPPERS CANYON ROAD - YENİ ZELANDA

Tek şeritli ve korkuluksuz yol, kiralık araçlarla kullanılmaya uygun değil.

Dar ve kayalık kesitleriyle tehlike oluşturuyor ve yerel yönetim, sürücüleri yalnız bırakmamak için kurallar uyguluyor.