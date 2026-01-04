Dumanlı Tabiat Parkı dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan kent merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, 8 bin 964 hektarlık geniş alanıyla dikkati çekiyor. Bölge, 2017 yılında Türkiye’nin 219’uncu tabiat parkı olarak ilan edildi.

AKARSULAR, ORMANLAR VE GÖLLER BİR ARADA

Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken tabiat parkı, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere büründü. Özellikle kış aylarında oluşan manzaralar doğa fotoğrafçılarını kendine çekiyor.

KONAKLAMA VE KAMP İMKANI SUNUYOR

Dumanlı Tabiat Parkı’nda ziyaretçiler için yürüyüş parkurları, spor alanları ve piknik noktalarının yanı sıra karavan ve çadır kamp alanları bulunuyor. Ayrıca Dumanlı Tabiat Evleri’nde konaklama imkânı da sunuluyor.

KIŞ SPORLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yaz aylarında doğa yürüyüşleri ve kamp aktiviteleriyle öne çıkan park, kış mevsiminde ise çeşitli kış sporlarına uygun yapısıyla ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU YEŞİL CENNETİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, tabiat parkının ilçe merkezine yalnızca 5 dakikalık mesafede olduğunu belirtti. Kaymakamlık tarafından işletilen Dumanlı Tabiat Evleri’nde konaklama imkânı bulunduğunu ifade eden Köroğlu, parkta macera alanları, cami ve geniş yerleşke alanlarının yer aldığını söyledi.

ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI DUMANLI'DA

Köroğlu, Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın bu yıl da 20 Ocak’ta Dumanlı Tabiat Parkı’nda düzenleneceğini hatırlatarak, tüm sporculara başarılar diledi ve vatandaşları etkinliği izlemeye davet etti.

KIŞ MANZARASI, ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLÜYOR

Parkı ziyaret edenlerin memnuniyetle ayrıldığını vurgulayan Köroğlu, Karadeniz bölgesindeki yoğun nemin burada hissedilmediğini, yazın yeşilin, kışın ise karın parkın doğal güzelliğini daha da öne çıkardığını dile getirdi.