Sarıalan Yaylası kışa büründü: 14 köyün yaylasında kartpostallık manzara

Bolu’nun güneydoğusunda, Kartalkaya yolu güzergâhında bulunan Sarıalan Yaylası, kış mevsiminin gelişiyle birlikte tamamen karla kaplandı. Kar yağışı sonrası yaylada oluşan doğal güzellikler görsel bir şölen oluşturdu.

14 KÖYÜN YAYLASI TEK NOKTADA

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan Sarıalan, 14 farklı köyün yaylasını aynı bölgede buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Geniş düzlükleri ve çam ormanlarıyla çevrili yapısı, bölgeyi dört mevsim cazip kılıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle kampçılar ve doğa tutkunlarının tercih ettiği Sarıalan Yaylası’nda, kışla birlikte beyaza bürünen yayla evleri ve çam ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan kış manzarası drone ile havadan görüntülendi.