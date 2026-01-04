Sivas’ta dondurucu soğuklar: Yıldız Göleti buz tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırırken doğal alanlarda da dikkat çekici manzaralar ortaya çıkardı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Yıldız Göleti’nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

2 BİN 552 RAKIMDA KIŞ MANZARASI

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, 2 bin 552 metre rakıma sahip Yıldız Dağı’nın güney yamacında bulunan gölet, çevresini saran dağ silsilesiyle birlikte görsel bir şölen sundu. Donan gölet, bölgenin sert kış koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİ ODAĞI

Yıldız Dağı ve çevresi, kış aylarında doğa severler ve fotoğraf meraklılarının sıkça ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor. Tamamen buz tutan gölet, ziyaretçilere eşsiz kareler yakalama imkânı sunarken, ortaya çıkan manzaralar objektiflere kartpostallık görüntüler olarak yansıdı.