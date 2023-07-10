Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünde sadece turistler ücretsiz fotoğraf çekebiliyor Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü turist akınına uğruyor. Kaz Dağları eteklerindeki köydeki taş binalar yöreye gelenlerin uğrak noktası konumunda. Bol bol fotoğraf çekilen köyde 5 yıldan bu yana ticari amaçlı çekilen fotoğraflardan ücret alınıyor.

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İHA

Moda çekimi ya da nişan-düğün gibi özel gün fotoğraf çektirenlerin uğrak noktası olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kaz Dağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, bu amaçla yapılan çekimlerden 200 lira talep ediliyor.

Turistlerin fotoğraf çekmesinde bir sorun yok ama diğer çekimlerde sadece fotoğrafçıdan makbuz karşılığında para tahsilatı 5 yıldır uygulanıyor.

Köyde, çay bahçelerinden dondurmacılara, konaklama tesislerinden lokantalara ve hediyelik eşyacılara kadar turistlere hizmet noktasında pek çok alternatif var.

Muhtarlığa para vermeyen bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekemiyor

Yeşilyurt köyünde, ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı. Görselliğiyle gelin ve damatlar ile mezuniyet hatırası çektirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında gelen köyde, ticari amaçlı fotoğraf çektirmek isteyenler muhtarlıktan izin alıp, 200 lira bir miktar ödeme yapıp, fotoğraf çekebiliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri

Ayvacık'ın Yeşilyurt köyü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Stüdyo fotoğrafçılarının ilgi odağı

Kaz Dağları eteklerindeki, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle doğal platoyu andıran Yeşilyurt köyü düğün, nişan ve mezuniyet çekimleri için gelen stüdyo fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Turistler ticari çekimler nedeniyle rahat hareket edemiyor

Fotoğraf çektirmek için köye artan ilgi ve bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin rahatsız olması üzerine Yeşilyurt Muhtarlığı, köy girişine, şu yazıyı astırdı:

Köy muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır. Köyümüz sınırları içerisine muhtarlık izni olmadan hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasaktır.

Profesyenel çekim 200 lira

Uygulamada; düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenleri 200 lira olarak belirlendi. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

"Köyün 800 yıllık bir geçmişi var"

Yeşilyurt köyü Muhtar Azası Barış Şen, uygulamayı şöyle anlattı:

Köyümüz Kaz Dağları eteklerindedir. 800 yıllık bir geçmişi vardır. Zamanında Rumlarla Türkler ortak bir yaşam sürmüş. Mübadele döneminde Rum vatandaşlar buradan gidiyor. Yerlerine Türk kökenli vatandaşlar yerleşiyor. Köyümüzde genelde Rum mimarisi hakimdir. Taş dokusu günümüze kadar korundu. Bu şekilde de köyümüz cazibe merkezi haline geldi.

"4-5 yıllık bir uygulama"

Köyde ticari amaçlı fotoğraf çekimlerini muhtarlık olarak yasakladıklarını belirten Muhtar Azası Barış Şen, şu bilgilendirmede bulundu:

Yaklaşık 4-5 yıllık bir uygulama. Köyümüzde çok sayıda ticari katalog çekimleri olmaya başlamıştı. Düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenleri gibi. Köye gelen arkadaşlara bir takım kurallara uymuyorlardı. Hem onlarla iletişime geçmek, hem de köyümüze bir gelir sağlaması açısından ticari olarak fotoğraf çekimlerinde, fotoğrafçıdan alınmak kaydıyla makbuz karşılığı 200 TL gibi bir çekim başı ücret alınıyor. Bu da köyümüze katkı oluyor.

"Yasak sadece ticari amaçlı fotoğraf çekimleri için geçerli"

Kamuoyunda köyde fotoğraf çekiminin tamamen yasak olduğu yönünde de bir algı oluştuğunu hatırlatan Aza Barış Şen, köydeki bu uygulamanın sadece ticari amaçlı fotoğraf çekimleri için geçerli olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

Bu uygulamamız vatandaşlarımıza yönelik değil. Turistik anlamda köyümüze gelen yerli ve yabancı turistler ya da hobisi fotoğrafçılık olan, profesyonel olarak çekim yapacak olan kişilere de köyümüzün kapısı açıktır. Amacımız, sadece ticari amaç güden, buradan para kazananların belli bir miktar köye katkı sağlamak. Bu uygulama yılarca yanlış anlaşıldı. Kamuoyunda 'bu köyde fotoğraf çekmek paralıdır' diye yansıtılıyor. Öyle bir uygulamamız yok. Köyümüze ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere böyle bir uygulamamız yok. Profesyonel çekim yapan fotoğraf stüdyoları için sadece bu uygulamamız var.

"Amaç fotoğrafçıların belli kurallara riayet etmeleri"

Bu uygulamanın ekonomik anlamda köye de katkısı olduğunu kaydeden Barış Şen, uygulamanın asıl amacını şöyle dile getirdi: