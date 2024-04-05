Çeşme ve Kuşadası'nda tatil sezonu bayram tatili ile başlayacak Ramazan Bayramı tatili, turizm sezonunu erkene çekti. İzmir'in iki tatil beldesi olan Çeşme ve Kuşadası'nda hareketlilik ile ilgili veren yetkililer, bayram rezervasyonlarını devam ettiğini belirterek otellerin dolduğunu belirtti.

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AA

Toplam 9 günlük bayram tatilinden yararlananlar için tatil olanağı doğdu.

Türkiye'nin güneyi ve Ege'yi tercih eden vatandaşların bir bölümü de Çeşme ve Kuşadası'na yöneldi.

Çeşme'de doluluk oranı yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Kuşadası'nda ise bayram rezervasyonları yüzde 90'lara ulaştı.

Türkiye'nin bu iki önemli turizm merkezindeki konaklama tesislerinin, Ramazan Bayramı tatilini dolu geçireceği bildiriliyor.

Rezervasyonların artması bekleniyor

Tatilin 9 güne uzamasıyla rezervasyonların hız kazandığı ilçede, otellerdeki bayram doluluk oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkarken, bu oranın birkaç gün içinde daha artması bekleniyor.

Çeşme sezonu erken açıyor

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bayram tatiliyle birlikte sezonu açacaklarını söyledi.

"Bayram doluluklarımız yüzde 70'lerin üzerine çıktı"

Turizmciler olarak bayramları çok sevdiklerini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda güzel bir atmosfer var. Rezervasyonlarımız Çeşme olarak oldukça iyi gidiyor. Geçen senenin bu döneminin bir hayli üstündeyiz. Bayram doluluklarımız yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Hatta 4-5 yıldızlı otellerimizden bazıları bayramın bazı günlerine stok vermeye başladı, satışları durdurdu.

Gurbetçilerden yoğun ilgi

İlçeye gurbetçilerden yoğun ilgi gördüklerini kaydeden Demir, şu ifadeleri kullandı:

Alaçatı'yı çok merak ediyorlar. Buraya geldiklerinde vize sorunları olmadığı için Sakız Adası'na da gidiyorlar. Bir gecede orada kalıyorlar. Dolayısıyla bir kombine yaparak güzel bir tatil yapıyorlar.

"Çeşme'de yüzde 75 yerli, yüzde 25 yabancı turist oluyor"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de sezonun geneli için erken rezervasyonların memnun edici olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

Çeşme'de yüzde 75 yerli, yüzde 25 yabancı turist oluyor. Bize daha çok Almanlar geliyor. Son 2 senedir çok çeşitlilik gösterdi. Çin'den başladılar, Hindistan'dan bile gelen var. Yunanistan'dan gelen var. Çeşme'de de zaten her keseye uygun tatil yapma imkanları var.

Kuşadası'nda rezervasyon yüzde 90'lara ulaştı

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de Kuşadası'nda bayram tatili nedeniyle sezon öncesinde iyi bir hareketlilik yaşadıklarını aktardı. "Bayram rezervasyonlarında yüzde 90'lara ulaştık" diyen Özden, iç pazarda bayramda olan görülen hareketliliğin yaz sezonunda da yaşanacağına inandığını anlattı.

Özden, bayram tatilinin 9 gün olmasının da sektöre olumlu yansıdığını vurguladı.

"Geciktirmeden rezervasyonunuzu yaptırın"

Sezonun geneli için değerlendirmede bulunan Özden, şunları kaydetti:

Gelen rezervasyonların durumu iyi. Hem İngiliz pazarı hem Alman pazarı hem diğer Polonya ve Balkan ülkelerinde rezervasyonları iyi. Yerli pazarın indirimleri, erken rezervasyonları kaçırmaması lazım. Tatili belliyse, gitmek istediği otele karar verdiyse geciktirmeden rezervasyonunu yapması lazım.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)