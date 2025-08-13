Çocuklu ailelere özel keşif rehberi

Çocuklarla tatil planlıyorsanız, eğlence ve öğrenmenin yanında her anı hatırlanacak nitelikte geçmesini istersiniz.

Türkiye’nin dört bir yanındaki müzeler, açık hava rotaları ve kültürel alanlar tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor.

Bu rehberde, minik gezginlerin hem merakını hem enerjisini yönlendirecek, ailelerin ihtiyaçlarına da özenle yanıt veren durakları derledik.

SAFRANBOLU (KARABÜK)

Taş sokaklardan ahşap konaklara uzanan bu UNESCO mirası kent, çocukların geçmişe yolculuk yapmasını sağlar.

Kristal Teras’tan panoramik manzara, yörük köyünde kırsal yaşam ve demirciler çarşısında sanat ve zanaatı gözlemlemek hepsi bir arada.

ANITKABİR (ANKARA)

Aslanlı Yol, Mozole ve içindeki müze, Milli Mücadele'nin izlerini çocuklara dokunsun diye yaklaştırıyor.

Atatürk’ün hayat öyküsüyle bütünleşen bu alan, hem öğrenim hem de ilham dolu bir tarih yolculuğu vadediyor.

SÜMELA MANASTIRI (TRABZON)

Karadeniz’in yeşiline gizlenmiş bu yapı, yürüyüş ve tarih iç içe.

Minikler için zorlu yürüyüşleri ödüllendiren görkemli taş manzaralar burada sizi bekliyor.

EFES ÖRENYERİ (İZMİR)

Tarihte yürüyormuş hissiyle, dev tiyatro ve antik kütüphane önünde fotoğraf çektirmek…

Her köşe çocuklara bilgi fısıldayan bir açık hava tarih dersi sunuyor.

GÖBEKLİTEPE (ŞANLIURFA)

Dünyanın en eski tapınağı olarak, çocukların hayal gücünü ateşleyen taş sütunlar ve figürlerle dolu bir açık hava laboratuvarı gibi.

OLYMPOS VE ÇIRALI (ANTALYA)

Caretta kaplumbağalarının yuvalarından mitolojik Yanartaş’a, doğayla iç içe bu rota çocukların hem doğayı sevmesini hem efsanelere dokunmasını sağlıyor.

MİNİATÜRK (İSTANBUL)

Türkiye'nin simgesel yapılarının minyatürleri arasında masalsı bir gezi…

Satranç, labirent ve mini stadyum gibi oyun alanlarıyla öğrenmenin keyifli yüzü burada yaşanıyor.

BODRUM KALESİ VE SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ (MUĞLA)

Batık amforaları, deniz altında kalan galeri ve kale burcu seyriyle birlikte çocuklar hem denize hem tarihe adım atıyor.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ (GAZİANTEP)

Çingene Kızı mozaiğinden dijital atölyelere uzanan bu müze, çocukların sanat ve tarih farkındalığını artıran interaktif bir dünya sunuyor.

BİLİM VE MASALIN ORTASI (ESKİŞEHİR)

Masal Şatosu, korsan gemisi, uzay evleri ve etkileşimli bilim merkezleri…

Sazova, çocukların eğlenceden kopmadan öğrenebildiği kapalı ve açık tema parkı olmanın ötesinde.