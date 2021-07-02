Denizli'deki 15 yıllık lavanta tarlası, turizme kazandırıldı

15 yıl önce diktiği lavanta tarlasına kafeterya, kamelya, dinlenme yerleri, fotoğraf çekim yerleri, merdiven, salıncak gibi bölümler yaptıran kişi, lavanta tutkunu misafirlerini ağırlamaya başladı.

Denizli’de dikim alanı her geçen yıl artan lavanta tarlaları, turizme kazandırılmaya devam ediyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki 35 dönümlük tarlasına 15 yıl önce lavanta dikimi yapan çiftçi Mustafa Avşar, tarlasına yaptığı düzenleme ile lavanta tutkunlarını bu yıl ilk kez ağırlamaya başladı.

Tarlasına kafeterya, kamelya, dinlenme yerleri, fotoğraf çekim yerleri, merdiven, salıncak, tuvalet gibi bölümler yaptıran Avşar, düğün, nişan çekimleri içinde tarlasını açıyor.

"İNSANLARIN İLGİSİ LAVANTALARA ÇOK YÜKSEK"

Lavantanın susuz üretilebilen çok yıllık bitki olduğunu pazar payının da yüksek olduğunu anlatan Avşar, "Lavantadan iyi para kazandık. Son yıllarda lavanta tarlalarına ziyaretçilerinde ilgisi arttı. Lavantaların mor rengi eşsiz güzelliği insanları mest ediyor. Bende tarlamı turizme kazandırmak için düzenleme yaptık. Bu yıl ilk kez mahallemizdeki tarlamızı ziyarete açtık. İnsanların ilgisi lavantalara çok yüksek. Ziyaretçilerimiz tarlamıza akın ediyor. Lavanta tarlamız ekim ayına kadar ziyarete açık olacak. Herkesi lavanta tarlamıza bekliyorum." dedi.