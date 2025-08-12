Doğallıkları büyülüyor: Türkiye'nin en yeşil şehirleri

Yeşil şehirler, ekosistemin korunmasına hem de insan sağlığına önemli katkılar sağlıyor...

Giderek artan şehirleşme ve nüfus yoğunluğu, pek çok kenti çevresel açıdan zorlarken; yeşil alanların korunması ve genişletilmesi sürdürülebilir şehir yaşamının temel taşlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye, sahip olduğu farklı iklim tipleri ve coğrafi çeşitlilik sayesinde zengin doğal alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Ormanlar, yaylalar, parklar ve koruma alanları, şehirlerin yaşanabilirliğini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, yeşil alan oranları yüksek, doğayla barışık şehirler hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamakta hem de insan sağlığı ve psikolojisi açısından olumlu etkiler yaratmaktadır.

Türkiye’nin en yeşil şehirleri, sadece doğa severlerin değil, aynı zamanda sağlıklı kent yaşamı arayan herkesin ilgisini çekmektedir.

1. TRABZON

Karadeniz’in incisi Trabzon, geniş ormanları, yaylaları ve doğal parklarıyla öne çıkıyor. Şehir merkezinde ve çevresinde yer alan botanik bahçeleri, yaylalar, denizle buluşan doğa alanları, hem yerel halk hem de turistler için vazgeçilmez mekânlardır.

Uzungöl, Sümela Manastırı’nın bulunduğu bölge ve Çal Mağarası, Trabzon’un yeşil doğasını simgeleyen doğal güzelliklerdir. Trabzon, Türkiye ortalamasının üzerinde ormanlık alana sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

2. RİZE

Karadeniz’in en yeşil ve yağış alan illerinden Rize, yıl boyunca yeşil kalabilen bitki örtüsü ve çay bahçeleriyle karakterizedir. İklimin sağladığı nem ve yağış, şehre özgü doğal yaşam alanlarının gelişmesine olanak tanıyor.

Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası gibi alanlar, Türkiye’nin doğal mirası olarak önemli koruma altındadır. Rize’nin milli parkları ve koruma alanları, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

3. ARTVİN

Doğu Karadeniz’in doğa cenneti Artvin, bakir ormanları, dağları ve şelaleleriyle biliniyor. Borçka Karagöl ve Mençuna Şelalesi gibi doğal güzellikler, şehrin yeşil kimliğinin en önemli parçalarıdır.

Yüksek orman varlığı ve biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

4. ANKARA

Atatürk Orman Çiftliği, Eymir Gölü çevresi gibi geniş yeşil alanlar, şehir sakinlerinin doğayla buluştuğu önemli noktalar arasındadır.

Ankara’nın kişi başına düşen yeşil alan oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

5. BURSA

Tarih boyunca doğayla iç içe gelişen Bursa, geniş ormanlık alanları, termal kaynakları ve doğal parklarıyla Türkiye’nin yeşil şehirleri arasında yer alıyor.

Uludağ Milli Parkı, kış sporları ve doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerin merkezi olurken, şehir içindeki park ve bahçeler de yeşil yaşam alanlarını destekliyor.

6. MUĞLA

Ege Bölgesi’nde yer alan Muğla, doğal ormanları, zeytinlikleri ve deniz kıyılarıyla benzersiz bir coğrafyaya sahiptir.

Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi ilçeleriyle turizm ve doğanın iç içe geçtiği bir yapıya sahiptir. Doğal parklar ve korunan zeytinlikler Muğla’yı yeşil alanlar açısından zenginleştiriyor.

7. İZMİR

Türkiye’nin büyük şehirlerinden İzmir'de Karagöl gibi doğa alanları şehir hayatına doğallık katarken, kent içindeki park ve yeşil alanlar halkın nefes aldığı alanlar olarak önem kazanıyor.