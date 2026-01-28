Donmuş Çıldır Gölü’nde gökyüzüyle buluşma: Paraşütle nefes kesen uçuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında tamamen donarak kartpostallık manzaralar oluşturan Çıldır Gölü, bu kez alışılmışın dışında bir etkinlikle gündeme geldi. Uygun hava koşullarının oluşmasıyla birlikte bir sporcu, gölün buzla kaplı yüzeyi üzerinden paraşütle havalanarak unutulmaz anlar yaşadı.

BEYAZ ÖRTÜ ÜZERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kar ve buzla kaplanan göl üzerinde süzülen paraşüt, çevrede bulunan vatandaşlar ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Ortaya çıkan renkli görüntüler, izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşatırken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"BAKAN ÜŞÜR SANIYOR AMA BURASI İNSANIN İÇİNİ ISITIYOR"

Çıldır Gölü’nde düzenlenen etkinliklerin bölgeye ayrı bir canlılık kattığını belirten atlı kızakçı Birol Kaya, gölün kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı: