Dünya üzerinde fotoğraf çekiminin kesinlikle yasak olduğu 6 yer

Bazı özel mekânlar var ki buralarda fotoğraf çekmek kesinlikle yasak...

Gelişen teknolojiyle birlikte fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlar her an elimizin altında. Seyahatlerde yaşananları belgelemek, manzaraları, yapıları ve kültürel anları ölümsüzleştirmek artık günlük bir refleks haline geldi.

Ancak dünya genelinde bazı yerler, tüm bu dijital alışkanlıklara rağmen fotoğraf çekimine kesin yasak uyguluyor.

Güvenlik, kutsallık, tarihî dokunun korunması gibi nedenlerle alınan bu kararlar, bazen ziyaretçileri şaşırtabiliyor.

İşte dünyanın farklı bölgelerinde, fotoğraf çekiminin tamamen veya kısmen yasak olduğu altı dikkat çekici mekân:

1. SİSTİNE ŞAPELİ - VATİKAN

Michelangelo'nun eşsiz tavan freskleriyle ünlü Sistine Şapeli, Vatikan’da en çok ziyaret edilen kutsal mekânlardan biridir.

FLAŞLI ÇEKİMLER ZARAR VERİYOR

Şapelin içinde herhangi bir fotoğraf ya da video çekmek yasaktır. Flaşlı çekimlerin sanat eserlerine zarar vermesi riski bu yasağı desteklemektedir.

2. KRALLAR VADİSİ - LUKSOR, MISIR

Antik Mısır uygarlığının en önemli nekropol alanlarından biri olan Krallar Vadisi, firavun mezarlarıyla tanınır. Özellikle iç mezar odalarında, binlerce yıl öncesine ait freskler ve hiyeroglifler bulunmaktadır.

BAZI DÖNEMLERDE ÇEKİM İÇİN ÖZEL İZİN VERİLİYOR

Bu değerli eserlerin ışığa karşı son derece hassas olması nedeniyle, özellikle flaş kullanımı kesin olarak yasaktır. Bazı dönemlerde fotoğraf çekimi için özel izin verilebilse de, genel olarak ciddi sınırlamalar uygulanmaktadır.

3. TAC MAHAL - AGRA, HİNDİSTAN

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Tac Mahal, Hindistan’ın simge yapılarından biridir.

Dış avlular ve bahçelerde fotoğraf çekimine izin verilse de, ana türbenin iç kısmı yani Şah Cihan ve Mümtaz Mahal'in mezarlarının bulunduğu bölüm, fotoğraf çekimine kapalıdır.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE YER ALIYOR

Yapının mermer yüzeylerinin flaş ışığından zarar görmesini önlemek ve anıtsal dokunun kutsiyetini korumak amacıyla bu yasak titizlikle uygulanmaktadır.

4. YASUKUNİ TAPINAĞI - TOKYO, JAPONYA

Tokyo’da bulunan Yasukuni Tapınağı, Japonya’nın savaşta hayatını kaybeden askerlerinin ruhlarına adanmış kutsal bir mekândır.

Tapınakta ibadet edilen alanlarda fotoğraf çekmek, büyük bir saygısızlık olarak görülür.

BAZI DIŞ BÖLÜMLERDE SINIRLI ÖLÇÜDE ÇEKİME İZİN VAR

Ziyaretçilerin sessizlik içinde bulunmaları ve özellikle ayin esnasında herhangi bir kayıt almamaları beklenir. Bazı dış bölümlerde sınırlı ölçüde çekime izin verilse de, iç mekânlarda bu yasak katı bir şekilde uygulanmaktadır.

5. WESTMİNSTER ABBEY - LONDRA, İNGİLTERE

İngiltere’nin tarihî ve dini açıdan en önemli yapılarından biri olan Westminster Abbey, kraliyet düğünlerinden cenaze törenlerine kadar birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. İç mekânlarda fotoğraf çekimi yasaktır.

BİRÇOK ÖNEMLİ OLAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR

Bu kararın arkasında dini törenlerin mahremiyetini koruma, ziyaretçi akışını düzenli tutma ve mekânın ruhani atmosferine zarar gelmemesini sağlama düşüncesi vardır.

6. MAHABODHİ TAPINAĞI - BODH GAYA, HİNDİSTAN

Budizm’in doğuş noktalarından biri olan Mahabodhi Tapınağı, Siddhartha Gautama'nın aydınlanmaya ulaştığı yer olarak kabul edilir.

Bu kutsal alanda, özellikle tapınağın iç kısımlarında ve ibadet alanlarında fotoğraf çekimi kesinlikle yasaktır.

TEMEL KURALLARI SESSİZLİK VE SAYGI

Budist inançlarına göre bu alanların kutsiyetine zarar gelmemesi adına sessizlik ve saygı temel kurallardır.

Tapınak yönetimi, ziyaretçilerin bu kurallara uymasını sıkı şekilde denetlemektedir.