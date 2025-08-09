Dünyada sadece seçkinlerin katılabildiği 9 kulüp

Bugünün hızlı ve karmaşık dünyasında, hem iş hem sosyal hayatını ayrıcalıklı bir ortamda sürdürmek isteyenlerin tercih ettiği mekanlar var: Üye kulüpleri.

Sadece davet veya titiz başvuru süreçleriyle kabul edilen bu kulüpler, lüksün, mahremiyetin ve kaliteli hizmetin adresi.

Türkiye’den gidip görmesi kolay olmasa da, özellikle global ağ kurmak, özel etkinliklere katılmak ya da dinlenmek isteyenler için bu kulüplerin popülaritesi hızla artıyor.

Şimdi gelin, bu seçkin dokuz kulübü, nerede olduklarını, ne sunduklarını ve nasıl üye olunacağını birlikte inceleyelim.

THE RESIDENCE

The Residence, İngiliz lüks mağazası Harrods’un Şanghay’da açtığı, sadece davetlilerin kabul edildiği özel bir alışveriş ve sosyalleşme kulübü.

Üyelik yıllık minimum 16.500 İngiliz Sterlini’nden başlıyor. Kulübün restoranı, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Gordon Ramsay’e ait.

Özel jet uçuşları, nadir viskiler ve Harrods’un global konsiyerj ağı üyelerin elinin altında.

Yani burası, sadece alışveriş değil, eksiksiz bir yaşam deneyimi sunuyor.

APOLLO’S MUSE

Londra’nın merkezinde, 2022’de Bacchanalia restoranın arkasında açılan Apollo’s Muse, sanat ve şarabın buluştuğu özel bir adres.

Yalnızca 500 üyeye kapılarını açan bu kulüp, Yunan ve Roma döneminden kalma antik koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Üyeler, haftalık canlı müzik ve özel konsiyerj hizmeti gibi imkanların yanı sıra, nadir ve özel şaraplar tadabiliyor.

Yıllık üyelik 5000 pound, 30 yaş altındakiler için ise farklı tarifeler uygulanıyor.

CASA CIPRIANI

Drew Barrymore ve Taylor Swift gibi ünlülerin tercihi Casa Cipriani, New York’ta özgürlük anıtı ve Brooklyn Köprüsü manzarasına sahip tarihi Battery Maritime Binası’nda yer alıyor.

47 oda ve süitle, sadece üyelere özel etkinlikler düzenleniyor.

Spor, spa, sağlık hizmetleri ve dünya çapındaki diğer Cipriani kulüplerine erişim sunuluyor.

Üyelik ücretleri 2500 ile 5000 dolar arasında değişiyor.

ZERO BOND

Zero Bond, iş dünyasının yüksek profilli isimlerini ağırlayan, 2020’de açılmış bir kulüp.

Üyelik başvurusu sıkı bir incelemeyle kabul ediliyor ve yaşa göre değişen başlangıç ücretleri bulunuyor.

Kulüpte, hem iş toplantıları hem sosyal buluşmalar için rahat ve şık ortamlar var.

Gigi Hadid, Kim Kardashian gibi ünlüler de burada zaman geçiriyor.

SAN VICENTE BUNGALOWS

Hollywood’un ünlü isimlerinin sıklıkla tercih ettiği San Vicente Bungalows, ABD’nin en gizli kulüplerinden biri.

Telefon kameraları yasak, içeride fotoğraf çekmek cezalara yol açıyor.

Yalnızca üyeler etkinlik düzenleyebiliyor, 18 yaş altı kabul edilmiyor.

Rihanna, Elon Musk ve Miley Cyrus gibi isimler bu kulübün gizemli dünyasında yer alıyor.

Üyelik sisteminde kefil zorunlu, misafirlerin davranışları doğrudan üyelik iptaline neden olabiliyor.

ZZ’S CLUB

Miami ve New York’ta iki şubesi bulunan ZZ’s Club, Japon mutfağı ve puro terası gibi ayrıcalıklar sunuyor.

20.000 dolar başlangıç ve 10.000 dolar yıllık aidatla, özellikle gastronomiye önem verenler için tasarlanmış.

Sadece yemek değil, kişiselleştirilmiş hizmet ve dünya çapında restoranlara erişim de cabası.

SEVEN24 COLLECTIVE

Meatpacking District’te bulunan Seven24 Collective, üyelerine çalışma, dinlenme, eğlenme ve sosyal ağ kurma imkanı sağlıyor.

Kahve toplantılarından rooftop havuz partilerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi var.

Hem iş hem sosyal hayatını harmanlamak isteyenler için ideal.

LA RÉSIDENCE SOHO

Şef Yann Nury’nin başında olduğu La Résidence Soho, lüksü sadece mekanla değil, yemek ve hizmet kalitesiyle tanımlıyor.

Özel ve davetli misafirlerin ağırlandığı bu kulüp, Paris, New York ve Şanghay gibi şehirlerde pop-up etkinlikler düzenliyor.

Modaevleriyle sıkı iş birlikleri bulunuyor.

REMEDY PLACE

Hollywood ve New York’ta şubeleri bulunan Remedy Place, dünyada “sosyal sağlık kulübü” konseptiyle öncü.

Üyelere stres azaltıcı terapiler, kriyoterapi, meditasyon gibi sağlık hizmetleri sunarken, sosyal etkinliklerle yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

MEKAN DEĞİL YAŞAM TARZI VE STATÜ GÖSTERGESİ

Bu dokuz kulüp, sadece mekan değil, yaşam tarzı seçimi.

Türkiye’den kolayca erişmek zor olsa da, global iş, sanat ve sosyalleşme ağlarını genişletmek isteyenler için giderek daha cazip hale geliyorlar.

Üyelik koşulları ve ücretler zamanla değişiklik gösterebilir.

Her kulüp, üyelik başvurularında farklı kriterler uyguluyor.