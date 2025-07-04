Dünyanın İlk Helal Cruise Seferi Başlıyor: Hünkar Turizm’den Tarihi Bir Yenilik

Bu yenilikçi proje, 6 kıtada faaliyet gösteren Hünkar Turizm’in vizyonunu deniz turizmine taşıyarak sektörde yeni bir dönemi başlatıyor.

İstanbul Galataport kalkışlı bu özel seferlerde; Ege kıyıları, Sharm El Sheikh ve Cidde rotası üzerinden Umre ziyareti gibi dünyada bir ilk olan güzergâhların yanı sıra; vizeli Yunan Adaları ve vizesiz Ege İncileri – İskenderiye turları da misafirlerle buluşacak. Tüm seferler, muhafazakâr hassasiyetlere uygun şekilde tasarlanan Aroya gemisiyle gerçekleştirilecek.

Gemi içinde alkolsüz konsept, helal sertifikalı yemekler, kadınlara özel havuz ve spa alanları, namaz vakitlerine uygun program, ibadet alanları ve dini öneme sahip bölgelerde rehberli ziyaretler yer alıyor. Bu özellikleriyle Aroya Cruise, helal turizmi deniz üzerinde hayata geçiren ilk örnek olarak öne çıkıyor.

Türkiye Ekonomisine Güçlü Katkı: Yılda 90.000 Yabancı Turist İstanbul’a Geliyor

Hünkar Turizm’in organizasyonları sayesinde her yıl 90.000’e yakın yabancı turist, İstanbul üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Bu yoğun turist trafiği, sadece turizmi değil, aynı zamanda otelcilik, ulaşım ve yeme-içme sektörlerinde de önemli ekonomik katkılar sağlıyor. Hünkar Turizm, bu anlamda Türkiye’nin küresel turizmdeki yerini güçlendiren önemli bir aktör konumunda.

8 Günlük Lüks Tatil: 800 USD’den Başlayan Fiyatlarla

8 gün süren bu eşsiz mavi yolculuk, yalnızca 800 USD’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Tüm yolculuk boyunca 1818m2 çocuklara özel alan, gün boyu süren heyecan verici aktiviteler, dünya mutfağından lezzetlerın sunulduğu 11 restoran, sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ile soft içecekler tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca tüm programlar, alanında uzman rehberler eşliğinde gerçekleşiyor ve hem kültürel hem de manevi yönü güçlü, zengin içerikli bir deneyim yaşatıyor.

Aroya Cruise ile Mavi Yolculukta Yeni Bir Çağ Başlıyor!

Hünkar Turizm, bu projede de misafirlerine sadece bir tatil değil; değerlerine saygılı, huzurlu ve kaliteli bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor

Hünkar Turizm ile sadece seyahat etmiyor, aynı zamanda inançlarınıza ve değerlerinize uygun bir dünyayı keşfediyorsunuz.