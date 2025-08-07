Dünyanın sekizinci harikası Gilindire Mağarası masalsı atmosferiyle büyülüyor

Gilindire Mağarası olağanüstü görünümü ile dikkat çekiyor...

Mersin’in Akdeniz kıyısında, Aydıncık ilçesine bağlı Sancak Burnu yakınlarında konumlanan Gilindire Mağarası, doğayla iç içe, tarih ve jeolojiyle bezeli bir keşif noktası olarak ilgi görüyor.

HALK ARASINDA AYNALIGÖL OLARAK BİLİNİYOR

Halk arasında Aynalıgöl olarak da bilinen bu mağara, 1999 yılında bölgedeki bir çobanın hayvanlarını ararken tesadüfen keşfetmesiyle gündeme geliyor.

Sahip olduğu görsel zenginlik, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra, mağara sonunda yer alan aynalı göl ile hem bilimsel araştırmalara ışık tutuyor hem de doğaseverleri büyülüyor.

KONUM VE ULAŞIM

Gilindire Mağarası, denize bakan bir yamacın içine oyulmuş mağaraya ulaşım karayolu üzerinden sağlanıyor.

Mağaraya, hem yürüyerek hem de tekneyle ulaşmak mümkün oluyor. Karadan gelen ziyaretçiler için yaklaşık 560 basamakla inilen mağara girişi, sahil manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor.

UZUNLUĞU 555 METREYİ BULUYOR

Toplam uzunluğu 555 metreyi bulan mağara, yatay doğrultuda gelişiyor ve içeride 22 metrelik bir seviye farkı bulunuyor. Giriş noktası deniz seviyesinden yaklaşık 50 metre yüksekte yer alıyor.

Mağara boyunca ilerledikçe; sarkıt, dikit, sütun, traverten ve damlataş havuzları gibi etkileyici karstik oluşumlar ziyaretçileri karşılıyor. Mağaranın sonunda yer alan durgun göl, yaklaşık 140 metre uzunluğunda ve 18-30 metre genişliğinde bulunuyor.

GÖL TATLI VE TUZLU SU İÇERİYOR

Gölün derinliği yer yer 47 metreyi buluyor. Gölün yüzeyi, içerideki yapıları neredeyse kusursuz şekilde yansıttığı için halk arasında “Aynalıgöl” ismiyle anılıyor.

Gölün ilk 10 metresi tatlı, devamı ise tuzlu su içeriyor.

DOĞU AKDENİZ'İN İKLİM GEÇMİŞİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER SUNUYOR

Gilindire Mağarası, özellikle kuaterner dönem olarak bilinen son buzul çağından günümüze kadar gelen izleri koruyor. Bu özelliği sayesinde, Doğu Akdeniz’in iklim geçmişine dair önemli bilgiler sunuyor.

Mağara içerisinde oluşmuş damlataşlar, bilim insanlarına tarihsel iklim değişimleri hakkında veri sağlayabiliyor. Jeolojik açıdan taşıdığı bu önem, Gilindire’yi yalnızca bir doğal güzellik değil, aynı zamanda bilimsel bir miras hâline getiriyor.

DİKKAT ÇEKİCİ TURİSTİK ROTALARDAN BİRİ

Her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Gilindire Mağarası, Mersin’in en dikkat çekici turistik rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, mağaranın içine indikçe tarih öncesi çağlara uzanan bir atmosferle karşılaşıyor. Işıklandırma sistemleri sayesinde içerideki sarkıt ve dikitler net şekilde görülebiliyor.

Aynalıgöl’ün berrak yüzeyi, gölün iç yapısını dışardan izlenebilir kılıyor. Mağaranın sonundaki gölün başında durmak, doğanın binlerce yılda oluşturduğu bu sessiz yapıya tanıklık etmek, ziyaretçileri derin bir hayranlık içinde bırakıyor.