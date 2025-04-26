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AA & Ensonhaber

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen maceraseverler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerine akın etti.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, 16 kilometre uzunluğundaki parkurda suyun akıntısına karşı kürek çekmenin heyecanını yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, havanın güzel olması ve bu yıl bol yağış alan bölgenin cazibesinin artmasıyla, tesislere yoğun bir ilgi oluştuğunu belirtti. Tepe, sadece yerli sporcuların değil, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin sayısında da ciddi bir artış olduğunu vurguladı:

"Henüz sezonun başındayız ancak talep şimdiden oldukça yoğun. Bölgede dört ayrı tesisle hizmet veriyoruz. Bu yıl hedefimiz 500 bin ziyaretçiye ulaşmak"

HİNDİSTANLI FARHAN: "TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR ÜLKE"

Rafting deneyimini ilk kez tadacak olmanın heyecanını yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencisi, Hindistanlı 21 yaşındaki Farhan Shanavas ise, "Gerçekten muhteşem bir yer. Parkur çok eğlenceli. İstanbul’dan geldim, Türkiye olağanüstü bir ülke" sözleriyle duygularını paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte Sudan’dan Türkiye’ye gelen 25 yaşındaki Malaz Hassan da rafting tecrübesinden oldukça etkilendiğini belirterek, "Bölgenin doğası harika, insanları ise son derece misafirperver. Rafting deneyimi unutulmazdı, bayıldık" ifadelerini kullandı.