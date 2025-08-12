Efsanevi dizi ve filmlerin geçtiği evlerde konaklama hayali artık gerçek

Bir filmi ya da diziyi izlerken, “Keşke burada olsam” dediğiniz oldu mu?

Dünyanın farklı köşelerine dağılmış, milyonların hafızasında yer eden bu mekanlar, artık yalnızca yapımların sahnelerinde değil, tatil rotalarında da yer alıyor.

Üstelik hepsi, kiralanabilir durumda.

Bazıları tarihi bir dokuya sahip, bazılarıysa modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ortak noktaları ise ekrandaki hikayeleri gerçeğe dönüştürmeleri.

EVDE TEK BAŞINA

1990 yapımı “Home Alone”un çekildiği bu kırmızı tuğla ev, Chicago’nun Winnetka semtinde yer alıyor.

Belirli dönemlerde kısa süreliğine kiralanabilen ev, filmdeki dekorun neredeyse aynısını koruyor.

Geniş merdivenleri, ferah salonu ve karlı ön bahçesiyle, Noel filmlerinin sıcak atmosferini birebir yaşatıyor.

AVENGERS: ENDGAME

Marvel evreninin unutulmaz finalinde Tony Stark’ın inziva mekanı olarak görülen göl kenarındaki kulübe, ABD’nin Georgia eyaletinde bulunuyor.

Ahşap mimarisi, geniş verandası ve huzurlu konumuyla hem hayranlar hem de sakinlik arayanlar için özel bir seçenek.

YUKARI BAK

Pixar’ın ödüllü animasyonu Yukarı Bak (Up) filminden ilham alınarak tasarlanan bu ev, New Mexico çölünde birebir inşa edildi.

Yaklaşık 8 bin renkli balonla havada süzülüyormuş izlenimi veren yapı, vinç sistemiyle güvenli bir şekilde yükseltilerek filmdeki ikonik sahneleri andırıyor.

Geniş pencereler, ahşap detaylar ve çevredeki doğal manzara, hem nostaljik hem de büyüleyici bir konaklama deneyimi sunuyor.

SUCCESSION

Dizinin Toskana’daki düğün sahnelerine ev sahipliği yapan Villa Cetinale, 17. yüzyılda Papa VII. Alexander için inşa edilmiş.

Roma Barok mimarisinin en iyi örneklerinden biri olan yapı, günümüzde geniş bahçeleri, heykelleri ve manastır avlularıyla konaklama imkanı sunuyor.

MURDER, SHE WROTE

Kaliforniya’nın Albion kasabasında, Pasifik kıyısına yalnızca birkaç dakika uzaklıkta yer alan Albion Cottage, 1908’den bu yana aynı aileye ait.

Dizinin dış çekimlerinde kullanılan bu kulübe, küçük boyutuna rağmen dönem atmosferini koruyan ahşap detaylara sahip.

HARRY POTTER

İngiltere’de Suffolk bölgesinde bulunan De Vere House, Harry Potter serisinin “Godric’s Hollow” sahnelerinde kullanıldı.

Tuğla cephesi, dar sokak üzerindeki konumu ve orta çağdan kalma mimarisiyle hayranları için birebir bir deneyim sunuyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ

Yeni Zelanda’da yer alan Hobbiton Köyü, filmler için kalıcı olarak inşa edildi.

Hobbit evleri, yuvarlak kapıları, çiçekli bahçeleri ve yerel mutfağıyla tam bir Orta Dünya atmosferi sağlıyor.

Burada konaklamak, yalnızca bir film setini gezmek değil, hikayenin bir parçası olmak anlamına geliyor.

NORMAL PEOPLE

İtalya’nın Lazio bölgesindeki Il Casale Tenuta di Verzano, dizideki tatil sahnelerinin çekildiği adres.

Zeytin ağaçlarıyla çevrili taş ev, hem Akdeniz iklimini hissettiren manzaralara hem de geleneksel İtalyan çiftlik evi mimarisine sahip.

SHREK’İN EVİ

İskoçya’da, Highlands bölgesinin ormanlık bir alanında yer alan bu ev, animasyon filmdeki bataklığın birebir kopyası.

Taş şömine, rustik mobilyalar ve orman manzarası, konaklamayı masalsı bir deneyime dönüştürüyor.

BARBIE’NİN RÜYA EVİ

Kaliforniya kıyısında yer alan pembe villa, Barbie filminin vizyona girişini kutlamak için yeniden tasarlandı.

Açık hava dans pisti, sonsuzluk havuzu ve pastel tonlardaki iç mekanlarıyla adeta gerçek boyutlu bir oyuncak ev hissi veriyor.

FİLM SAHNESİNDEN GERÇEK HAYATA

Bu evler yalnızca birer konaklama alanı değil, sinema ve televizyonun iz bırakan sahnelerinin, gerçek dünyada yeniden yaşanabileceği adresler.

Her biri farklı bir coğrafyada, farklı bir hikayeyi taşıyor.

Bu sayede, hayranı olduğunuz hikayelerin içinde bir geceliğine de olsa yerinizi alabilirsiniz.