Elçi Tur güvencesiyle seçili otellerde bir gece hediye!

Elçi Tur’a özel seçili otellerde geçerli “5 Gece Kal, 4 Gece Öde” kampanyasıyla tatilinizi hem avantajlı hem unutulmaz hale getirin!

Doğayla iç içe konumu ve alkolsüz aile konseptiyle öne çıkan Marmaris Mavi Deniz Otel ve kişiye özel havuzlu villalarıyla Alya Villas, bu yaz da sizi bekliyor.

Alya Villas, Marmaris, Bodrum ve Kartepe olmak üzere üç farklı lokasyonda; yarım pansiyon konaklama, özel havuzlar ve sakin atmosferiyle ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Elçitur güvencesiyle, Türkiye’nin gözde tatil destinasyonlarında huzur, konfor ve mahremiyet bir arada!

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