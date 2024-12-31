'En İyi Turizm Köyü' Ormana, yeni yılda daha çok ziyaretçi bekliyor

AA & Ensonhaber

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi, yüzyıllardır korunan geleneksel mimarisi ve bakir doğasıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan bu şirin mahalle, tarihi "düğmeli evleri," kültürel dokusunu yansıtan sokakları, göz kamaştırıcı doğa manzaralarıyla bezeli yürüyüş rotaları ve zengin yöresel mutfağıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR CENNET

Ormana’ya gelen yerli ve yabancı turistler, sadece mahallenin kendine özgü atmosferini deneyimlemekle kalmıyor. Türkiye'nin en büyük yer altı gölüne ev sahipliği yapan Altınbeşik Mağarası’nı ziyaret etme ve Toroslar’ın özgürce dolaşan vahşi yılkı atlarının yaşam alanı olan Eynif Ovası’nı keşfetme fırsatı da yakalıyor. Bu deneyimler, Ormana’yı doğa ve kültür turizminin önde gelen destinasyonlarından biri yapıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN BÜYÜK ONUR

Ormana, 2024’te Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından “En İyi Turizm Köyü” seçilerek uluslararası bir başarıya imza attı. Bu ödülle birlikte ilçeye olan ilgi artarken, 2025 yılında ziyaretçi sayısının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 120 bin turist ağırlayan bölgenin, önümüzdeki yıl bu sayıyı iki katına çıkarma hedefi dikkat çekiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇALIŞMALARI

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bölge genelinde sürdürülebilir turizmi teşvik eden projeler yürüttüklerini belirtti. Ormana’nın bu ödülü almasının bölgedeki iş birliği ve sinerjinin bir sonucu olduğunu ifade eden Zoroğlu, şunları söyledi:

Ormana sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel mirasıyla da çok değerli bir yer. Bu ödülle birlikte markalaşma yolunda büyük bir adım attık. Hedefimiz, sürdürülebilir turizmle bölgenin cazibesini artırmak.

Zoroğlu, Ormana’nın ardından Üçağız Mahallesi’nin de dünya turizm köyü listesine girmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

ORMANA'NIN GURURU: "DÜĞMELİ EVLER VE TARİHİ DOKU"

İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, ilçenin “Cittaslow” unvanına, Ormana’nın ise “En İyi Turizm Köyü” ödülüne layık görülmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Ormana’nın 300’den fazla düğmeli eve ev sahipliği yaptığını belirten Sekmen, bu tarihi yapıları koruma çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı:

İbradı, adeta bir açık hava müzesi. Ormana’nın eşsiz dokusunu ve kültürel mirasını tüm dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz

PARLAYAN YILDIZ OLMA YOLUNDA

Sekmen, bölgeyi ziyaret edenlerin restore edilmiş konaklar, pansiyonlar ve butik otellerde konaklama imkânı bulabildiğini belirtti. Ayrıca Ormana’nın zengin doğası, bağları, bahçeleri ve yöresel lezzetleriyle Türkiye’nin turizmdeki parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

“Gelecek yıl hedefimiz 200 bin ziyaretçi. Tanıtım çalışmalarımızla bu sayıyı ikiye katlamayı, bölge esnafına ve yerel halkımıza daha fazla destek olmayı amaçlıyoruz.” diyen Sekmen, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını sözlerine ekledi.