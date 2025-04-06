Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan, coğrafik açıdan çok çeşitli yeryüzü şekillerini barındırıyor. Yüzölçümünün büyük bir kısmı dağlarla kaplı olan Erzincan’da kanyonlar da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

YABAN KEÇİLERİNİN GÖRSEL ŞÖLENİ

Kanyonları çevreleyen kayalıklarda zaman zaman görülen Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, görsel şölen oluşturuyor.

Erzincan’ın Kemah, İliç, Kemaliye ilçeleri güzergâhındaki kanyon ve yaban keçileri havadan görüntülendi.