Erzurum Ovası’nda bahar çiçekleri

İHA

Erzurum, yılın büyük bir kısmını karla ve soğukla geçirirken, hava sıcaklıkları artık yükselmeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte, karların eridiği yerlerde rengârenk kar çiçekleri açmaya başladı.

PALANDÖKEN ETEKLERİ RENGARENK

Özellikle çiğdemler, beyaz kar örtüsünün kalktığı bölgelerde hem ovayı hem de Palandöken Dağı’nın eteklerini rengarenk bir şekilde süslemeye başladı. Bu zarif çiçekler, doğanın uyanışını gözler önüne sererken, görsel olarak da büyüleyici manzaralar yaratıyor.