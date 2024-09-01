Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki gölette jet ski keyfi Palandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti, piknikçilere jet ski keyfi sunuyor.

DHA

Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Konaklı Kayak Merkezi'nin yakınında, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tekederesi Göleti, 1993 yılında DSİ tarafından sulama amacıyla inşa edildi.

Başlangıçta kırsal mahallelerin arazilerinin sulanmasında kullanılan gölet, sonrasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye, göleti sosyal bir yaşam alanına dönüştürerek piknik alanı olarak hizmete sundu. Kavak, çam ve çeşitli ağaç türleriyle çevrili gölet, Erzurumlular için şehrin gürültüsünden uzaklaşabilecekleri huzurlu bir mekân haline geldi.

HEM PİKNİK, HEM DE JET SKİ KEYFİ YAPIYORLAR

Hafta sonları birçok Erzurumlunun piknik yaptığı gölette, jet ski turları da düzenlenmeye başlandı. 2.300 metre rakımdaki gölete gelen ziyaretçiler, belediyenin iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin görevlileri Uğurcan Karaca (29) ve Suat Uluç (24) tarafından alınan güvenlik önlemleri eşliğinde jet skiye biniyor. Ziyaretçiler, jet ski turlarıyla 5 ila 7 dakika süren keyifli bir deneyim yaşıyor.

"UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK"

Üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Berivan İlter (20), ilk defa bindiği jet skiyle büyük heyecan yaşadığını söyledi. Genellikle deniz sahillerinde görülen jet ski turlarının Erzurum'da da olduğunu ifade eden Berivan İlter, "Uzağa gitmeye gerek yok. Bu heyecanı Erzurum'da da yaşayabilirsiniz" dedi.

Afganistan'dan eğitim için Erzurum'a geldiğini ifade eden Marziye Mousavi (19) ise "Su jetini ilk defa denedim çok güzel ve heyecanlıydı. İlk defa bindim, korkmadım. Çünkü suyu ve denizi seviyorum" diye konuştu.

"KIŞIN AYRI, YAZIN AYRI BİR GÜZELLİĞİ VAR"

Gölette arama-kurtarma görevlisi olarak çalıştığını belirten Suat Uluç, kışın kayakla yaz aylarında ise jet skiyle çalıştıklarını belirtti. Gölette jet skiye ilginin fazla olduğunu ifade eden Uluç, şunları söyledi:

Tekederesi Göleti’nde su jetinin yanı sıra 6 kişilik rafting botu ve 2'şer kişilik kano var. Su jetiyle birlikte bunlara da çok ilgi oluyor. Batıda sahillerde gördüğümüz su jetiyle gölette isteyenlere hizmet veriyoruz. Piknik için gelenler su jetine çok ilgi gösteriyor. Tekederesi Göleti’nin kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliği var.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)