Eskişehir'de Odun Pazarı turistlerin uğrak noktası oldu

AA

Yerli turistler Eskişehir, Odunpazarı'na ilgi gösteriyor. Bölgenin geleneksel ve tarihi yapısı, kültür-sanat alt yapısı ve lokantalarında yöreye özgü yiyeceklerin sunuluyor olması Odunpazarı'nın cazibesini artırıyor.

Yerli turistlerin giderek artan ilgisi, Odunpazarı'nı Türkiye'nin kültürel başkentlerinden biri haline getirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Tarihi atmosferi, kültürel dokusu ve özgün mimarisiyle dikkat çeken Odunpazarı evleri ve sokakları, düzenlenen festivallerle daha da hareketleniyor.

Odunpazarı'nın kültürel yapısını yansıtırken ziyaretçilerine sanatsal ve kültürle dolu bir deneyim sunuyor.

ZİYARETLER BÖLGEYE MADDİ KATKI SAĞLIYOR

Bölgedeki festivaller, sanat etkinlikleri ve açılan müzeler hem kültürel hem de ekonomik açıdan bölgeyi canlandırıyor.

Özellikle hafta sonu tatillerinde Odunpazarı'na olan talep, konaklama ve yeme-içme sektörünü de hareketlendiriyor.

MÜZELER İLGİ ODAĞI

Odunpazarı tarihi bölgesindeki galeri ve müzeler, özellikle ailelerin ve genç ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

-Ahşap Eserler Galerisi (Müzesi),

-Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Müzesi),

-Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi (Müzesi), Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Cam Sanatları Galerisi (Müzesi),

-Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi (Müzesi),

-Sıcak Cam Atölyesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi (Müzesi),

-Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Galerisi (Müzesi),

-Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi'nin yanı sıra Odunpazarı Modern Müze (OMM)