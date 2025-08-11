Eylül ayında tatile çıkmanıza neden olacak 5 harika konum

Yaz sıcaklarının ardından serinlikle gelen eylül ayı, çok yönlü seyahat seçenekleri sunuyor...

Eylül ayı, seyahat tutkunları için yılın en ayrıcalıklı dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yazın yoğun kalabalıkları geride kalırken, havalar hâlâ sıcak, deniz keyfi devam ediyor ve doğa sonbaharın yumuşak tonlarına bürünüyor.

Bu dönemde hem sahillerde huzurlu bir tatil yapmak hem de kültür, gastronomi ve doğa odaklı keşiflere çıkmak mümkün. Etkinlik çeşitliliği, eylülü adeta “altın ara sezon” haline getiriyor.

1) TÜRKİYE - EGE VE AKDENİZ KIYILARI

Eylül ayında Bodrum, Fethiye, Kaş, Kalkan ve Antalya gibi destinasyonlar hâlâ güneşli, deniz suyu sıcaklığı ideal seviyededir. Yazın kalabalığı çekildikten sonra plajlar daha sakindir.

GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI YAPILABİLİR

Koy gezileri, dalış ve şnorkelle yüzme, antik kent turları (Patara, Myra, Knidos), kıyı restoranlarında taze deniz ürünleri tadımı, günübirlik tekne turları yapılabilir.

2) YUNANİSTAN - YUNAN ADALARI

Yaz sıcaklıkları hafiflerken deniz hâlâ ılık kalır, turist yoğunluğu azalır. Santorini, Mikonos, Rodos gibi popüler adalarda kalabalıksız plajlar ve rahat bir atmosfer sizi bekler.

SAKİN TURLAR YAPMAK MÜMKÜN

Plaj ve tekne turları, günbatımı seyirleri, geleneksel köy gezileri, Ege mutfağını deneyimlemek mümkün.

3) İZLANDA - KUZEY IŞIKLARIYLA SEZON AÇILIŞI

Günler kısalmaya başladığı için aurora borealis (kuzey ışıkları) gözlemi şansı artar. Eylül ortasından itibaren özel turlar başlar.

JEOTERMAL KAPLICALARDA DİNLENİLEBİLİR

Golden Circle turları, şelale ve buz mağarası ziyaretleri, jeotermal kaplıcalarda dinlenme, akşam aurora gözlem turları.

4) PORTEKİZ - ZENGİN KÜLTÜR VE HUZURLU ATMOSFER

Yaz aylarının yoğun turist kalabalığı geride kalırken, Portekiz hâlâ ılık ve güneşli günler sunar. Atlantik kıyısındaki hafif esinti, hem kültürel geziler hem de deniz tatilleri için ideal koşullar yaratır.

TARİHİ YAPILAR GEZİLEBİLİR

Lizbon’da Alfama’nın dar sokaklarında geleneksel fado ezgileri eşliğinde yürüyebilir, Belém’deki tarihî yapıları gezebilirsiniz.

Algarve’nin altın rengi plajlarında dinlenmek ya da Porto’dan Braga ve Guimarães gibi köklü geçmişe sahip şehirleri günübirlik ziyaret etmek Eylül’de ayrı bir keyif verir.

5) BİRLEŞİK KRALLIK - SONBAHARIN SESSİZ VE BÜYÜLEYİCİ YÜZÜ

Ülkenin kuzeyinden güneyine, eylül ayında doğa yavaş yavaş sonbaharın sıcak tonlarına bürünür.

Serin ama yürüyüşe elverişli hava koşulları, hem doğa hem de kültür rotaları için ideal bir ortam sağlar.

YEŞİL TEPELER ARASINDA YÜRÜYÜŞ YAPILABİLİR

Lake District bölgesinde kristal berraklığındaki göller ve yeşil tepeler arasında yürüyüş yapabilir, Highlands’in dramatik tepeleriyle büyülenebilirsiniz.