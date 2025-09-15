Eylül'de tatil başkadır: Yılın son deniz keyfi için 7 rota

Havalar serinlese de unutulmaz bir tatil yapmak mümkün...

Eylül, tatilini yaz aylarının yoğunluğundan uzak geçirmek isteyenler için özel bir dönem oluyor.

Havanın bunaltıcı sıcaklığı yerini daha yumuşak bir iklime bırakıyor, deniz suyu hala ılık kalıyor.

EYLÜL TATİLİ DAHA SAKİN GEÇİYOR

Konaklama seçenekleri çeşitleniyor, ulaşım kolaylaşıyor ve birçok sahil bölgesi eylülde daha huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Bu ay, hem denize girmek hem de sakin koyları, doğal güzellikleri ve bölgesel lezzetleri keşfetmek için ayrıcalıklı bir fırsat sağlıyor.

1. GÖKÇEADA

Eylülde rüzgarlarıyla bilinen ada, hala ılık kalan denizi ve sakinleşen atmosferiyle tatilcileri çekiyor.

Aydıncık ve İncekum plajlarında deniz keyfi yaşanırken, ada köylerinde taş mimari ve doğallık dikkat çekiyor.

Bisiklet ve rüzgar sporları için de uygun bir dönem oluyor.

2. BOZCAADA

Eylülde kalabalığın azalmasıyla ada daha sakin bir atmosfere kavuşuyor.

Deniz hala yüzmeye uygun oluyor. Tekneyle adanın etrafındaki koylara gidilebiliyor.

3. KARABURUN

İzmir’in kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için eylül ayı Karaburun’u ideal kılıyor.

Deniz sıcaklığı hala yüzmeye elverişli seviyede kalıyor.

Küçük koylarda yüzmek, balıkçı köylerinde taze deniz ürünleri tatmak ve berrak sularda dalış yapmak için sakin bir dönem oluyor.

4. AKYAKA, GÖKOVA

Gökova Körfezi’nin incisi Akyaka, eylülde deniz suyu sıcaklığını koruyor.

Sığ lagünleriyle aileler için rahat bir yüzme imkanı sağlıyor.

Ayrıca kano, kısa tekne turları ve rüzgar sörfü seçenekleriyle eylül ayında keyifli bir doğa tatili yaşanıyor.

5. ADRASAN

Antalya’nın güneyinde yer alan Adrasan, eylül ayında hala sıcak kalan deniziyle öne çıkıyor.

Körfezin sakin suları ve temiz doğası yüzmek için ideal bir ortam sunuyor.

Sahilde dinlenmek, tekneyle çevredeki koylara gitmek ve yakındaki Olimpos-Çıralı bölgesini keşfetmek tatili zenginleştiriyor.

6. KALKAN, KEKOVA

Kalkan ve Kekova çevresi, eylülde deniz tatili yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluyor.

Tekneyle Kekova’daki batık kenti görmek, şnorkel yapmak ve Kalkan’ın taş evleri arasında akşam yürüyüşü yapmak tatilin keyifli durakları arasında yer alıyor.

7. DATÇA YARIMADASI

Datça, yazın ısınan suyunu eylül boyunca koruyor.

Palamutbükü, Ovabükü ve Hayıtbükü koyları huzurlu bir tatil sunuyor. Günübirlik tekne turlarıyla yarımadanın saklı koylarına ulaşılabiliyor.

Doğa yürüyüşleri ve yerel lezzetler de Datça’yı cazip kılıyor.