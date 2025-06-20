Gelin Uçtu Kayalıkları, Türkiye’nin 271. tabiat parkı oldu

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçenin en yüksek noktasında yer alan Gelin Uçtu Kayalıkları'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 271. Tabiat Parkı olarak tescillendiğini duyurdu.

Yaklaşık 1730 metre rakımda yer alan ve efsanelere konu olmuş Gelin Uçtu Kayalıkları, zengin biyolojik çeşitliliği ve etkileyici jeolojik yapısıyla artık koruma altında. Alanın doğa turizmine kazandırılması amacıyla seyir terasları, yürüyüş yolları, oturma ve sosyal alanların yer alacağı bir düzenleme planlanıyor.

Karaçam ormanlarının eteğinde konumlanan bölgenin, doğaseverler, kampçılar ve fotoğraf tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

DOĞA TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Başkan Erkan Kara, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Doğa turizmini ilçemize kazandırmak amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığımız Gelin Uçtu Kayalıklarının tabiat parkı olarak tescillenmesi nihayet gerçekleşti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaklaşık 8 ay süren ortak çalışmalar sonucunda bu değerli alan, ülkemizin 271. tabiat parkı ünvanını aldı.

Kara, parkın yakın zamanda yürüyüş yolları, seyir terasları ve sosyal alanlarıyla hizmete açılacağını da belirtti. Projenin ilçeye doğa turizmi açısından büyük katkı sağlayacağını ifade eden Kara, bölgenin temiz havası, manzarası ve doğal zenginlikleriyle dikkat çekeceğini vurguladı.

BAŞALAN MESİRE ALANI DA YENİLENİYOR

Belediye Başkanı Kara, ayrıca Başalan Mesire Alanı’nın da Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle yeniden düzenleneceğini açıkladı. Alanda piknik masaları, barbekü alanları ve çocuk oyun parkları yer alacak. Kara, “Başalan’ı eski güzel günlerine döndürmek istiyoruz. Hemşehrilerimize ailece vakit geçirebilecekleri keyifli bir ortam sunacağız.” dedi.