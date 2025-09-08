Göçmen kuşların evi: Göksu Deltası

Göksu Deltası, Türkiye’nin en değerli alanlarından biri...

Toros Dağları’ndan doğup Akdeniz’e dökülen Göksu Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla oluşan Göksu Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak alanı.

Silifke-Taşucu arasında yer alan bu 15 bin hektarlık alan, sadece bölge için değil, uluslararası ekolojik denge için de büyük önem taşıyor.

Zengin flora ve faunasıyla dikkat çeken deltada, göçmen kuşların konaklama noktaları, nadir bitki türleri ve kaplumbağaların üreme sahaları bir arada bulunuyor.

KONUM VE COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Göksu Deltası, Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında, Akdeniz kıyısında uzanıyor.

Doğusunda Erdemli, batısında Gülnar yer alıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 0–5 metre arasında değişiyor.

Deltanın en bilinen su kütleleri Paradeniz Lagünü, Akgöl, Kuğu Gölü ve Arapalanı gölleri.

Bu alanlar, farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu zengin bir sulak alan mozaiği oluşturuyor.

KORUMA STATÜSÜNE SAHİP

1990 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Özel Çevre Koruma Alanı” ilan edildi.

1994’te Ramsar alanı listesine dahil edilerek uluslararası koruma statüsü kazandı.

HABİTAT VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Tatlı su gölleri, tuzlu lagünler, sazlıklar, kumullar, sulak çayırlar ve tarım alanları deltada bir arada bulunuyor.

Türkiye kıyı kumullarında görülen bitki türlerinin yaklaşık beşte biri Göksu Deltası’nda yer alıyor.

332 KUŞ TÜRÜ BULUNUYOR

Şimdiye kadar en az 332 kuş türü tespit edilmiş durumda.

Flamingo, pelikan, turna, kartal ve balıkçıl gibi türler deltada gözlemlenebiliyor.

Avrupa’nın en önemli göç yollarından biri üzerinde yer alan delta, kuş gözlemcileri için dünyaca bilinen bir merkez.

Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları, deltadaki kumsallarda düzenli olarak yuva yapıyor.

Özellikle Paradeniz ve Akgöl çevresi kaplumbağaların üreme sahaları arasında öne çıkıyor.