Görünümleri ve özellikleri ile büyülüyorlar: Dünyanın en tuhaf 8 gölü

Sıra dışı görünümleriyle bu göller dünyanın geçmişine dair ipuçları veriyor...

Dünya üzerindeki göller yalnızca tatlı su kaynaklarıyla değil, aynı zamanda sıra dışı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Kimisi adeta başka bir gezegen manzarasını andırıyor, kimisi ise bilim insanlarını bile hayrete düşüren doğa olaylarına ev sahipliği yapıyor.

Renk değiştiren sulardan asfaltla dolu göllere, canlı yaşamına izin vermeyen ölümcül sulara kadar bu göller, hem büyüleyici hem de ürkütücü yönleriyle öne çıkıyor.

İşte ilginç 8 göl...

1. LAGUNA COLORADA - BOLİVYA

Bu göl, kırmızı algler nedeniyle pembe-kırmızı bir renge bürünüyor.

Tuz ve boraks birikintileriyle çevrili gölde flamingolar için doğal bir yaşam alanı bulunuyor. Su sıcaklığı ve tuz oranı değiştikçe rengin yeşile dönüştüğü de gözlemleniyor.

2. BOİLİNG LAKE - DOMİNİKA

Adı gibi kaynayan bu göl, volkanik aktivitelerden çıkan gazlarla ısınıyor. Yüzeyinde sürekli buhar yükseliyor ve göl yaklaşık 35 metre derinliğe sahip.

Görenlerde adeta dev bir kazan hissi uyandırıyor.

3. LAKE NYOS - KAMERUN

Volkanik kraterde oluşmuş bu göl, 1986’da yaşanan trajediyle biliniyor. Dibinde biriken karbondioksit aniden yüzeye çıkmış, çevredeki binlerce insan ve hayvan gaz zehirlenmesiyle hayatını kaybetmişti.

Günümüzde özel cihazlarla gaz tahliyesi yapılarak güvenlik sağlanıyor.

4. PİTCH LAKE - TRİNİDAD

Dünyanın en büyük doğal asfalt rezervi olan bu göl, koyu ve yapışkan yüzeyiyle sıradan bir gölden çok farklı görünüyor.

İçinde yaşayan mikroorganizmalar, bilim dünyasında Satürn’ün uydusu Titan’daki göllere benzetiliyor.

5. DON JUAN POND - ANTARKTİKA

Aşırı tuzluluk oranı sayesinde donmuyor. Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olarak bilinen Don Juan Pond, bilim insanlarına ekstrem koşullarda yaşamın nasıl mümkün olabileceğine dair ipuçları veriyor.

6. ÖLÜ DENİZ - ÜRDÜN

Dünya üzerindeki en düşük rakımlı noktada bulunan bu göl, yüksek tuzluluk oranı nedeniyle yüzücülerin batmasına izin vermiyor.

Aynı zamanda mineral açısından zengin yapısıyla sağlık turizminin de merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

7. LAGUNA SOCOMPA - ARJANTİN

Yanardağ eteğinde, yüksek rakımda yer alan bu göl, arsenik ve tuz bakımından oldukça zengin.

Suyunda oluşan stromatolitler, dünyadaki ilk yaşam formlarına benzer yapılar olarak bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

8. LOCH NESS - İSKOÇYA

Tüm dünyada “Nessie” efsanesiyle tanınan Loch Ness, derin bir fay hattı üzerinde bulunuyor.

Soğuk iklim koşullarına rağmen suyu genellikle donmuyor. Efsanevi yaratık söylenceleriyle turizmin cazibe merkezlerinden biri haline geliyor.